Alcune positività al Covid nel Rieti: salta anche la sfida con la Sangiovannese: lo comunica la squadra ospite

RIETI - Niente da fare, anche domenica il Rieti rimarrà fermo al palo causa di alcuni positivi al Covid-19 che ha costretto la società amarantoceleste a richiedere il rinvio del match con la Sangiovannese in programma il 30 gennaio allo "Scopigno". A questo punto è a rischio anche il recupero di mercoledì 2 febbraio contro il Montespaccato Savoia. La comunicazione del rinvio, paradossalmente, si legge nella nota diramata dalla Sangiovannese stessa, mentre dall'ufficio stampa del Rieti non c'è alcuna traccia di tale "notizia".

La nota

«Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società RIETI, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresi, del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara RIETI - SANGIOVANNESE, 1ª giornata di ritorno del Campionato Serie D in programma domenica 30 gennaio 2022, è rinviata a data da destinarsi».