La celebrazione a Rieti per San Michele Arcangelo, patrono della polizia. Foto

RIETI - Questa mattina, nel giorno della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, alle 11.00, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Rieti, si è tenuta una Santa Messa, celebrata da S.E. il Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Poggio Mirteto, Mons. Ernesto Mandara con la collaborazione del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato Don Fabrizio Borrello, alla presenza delle massime autorità provinciali, di una rappresentanza del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio in questa provincia.

All’esterno, la cerimonia è stata arricchita dalla presenza di uno schieramento di mezzi della Polizia di Stato utilizzati quotidianamente per il controllo del territorio dalla Squadra Volante e per la sicurezza delle nostre strade da parte della Sezione della Polizia Stradale di Rieti.

Al termine della funzione, il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, nel suo breve cenno di saluto e ringraziamento agli intervenuti, ha ricordato come il quotidiano impegno della Polizia di Stato al servizio dei cittadini incarni compiutamente la figura di San Michele Arcangelo, paladino della giustizia ed eterno vincitore contro ogni male, non a caso scelto come Patrono della Polizia di Stato.

In occasione delle ricorrenza il Questore di Rieti ha presentato un breve video realizzato nel corso di una toccante cerimonia tenutasi per rendere omaggio al Santo Patrono presso il santuario-eremo sito nella grotta consacrata a San Michele Arcangelo, situata nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina, alle pendici del Monte Tancia.