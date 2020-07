Rieti, i canti delle donne che resistono a San Giorgio, la serenata di Paolo Fosso sotto ai balconi di Villa Reatina

RIETI - Ancora donne in scena a Largo San Giorgio, stavolta non di solo voce “armate” ma di chitarra, fisarmonica e trombone, per accompagnare canti e musiche della tradizione popolare. Susanna Buffa e Ludovica Valori venerdì 24 alle 21 presentano il loro disco Suoni da buio, nato da uno spettacolo concepito per il Festival di Rocciamorgia e poi registrato in studio per tramandare i canti della tradizione orale, tra stornelli, saltarelli e serenate. Il buio è quello della fatica e della sopraffazione patite dalle classi subalterne, con la voce e il canto popolare uniche “armi” di resistenza. Susanna Buffa, romana di nascita ma amatriciana d’origine, unisce la sua attività di musicista e cantante folk a quella di giornalista a Radio Città Aperta: dall’incontro con Lucilla Galeazzi è nata la sua passione per il canto popolare del centro Italia. Ludovica Valori, anche lei romana, è passata presto dal pianoforte al trombone e alla fisarmonica, militando prima nella Titubanda, poi in BandaJorona, quindi nel gruppo rock Aredecore e nelle Nuove Tribù Zulu.

Sabato 25 luglio è in programma l’ultimo degli spettacoli itineranti nei cortili Ater: ad esibirsi sotto ai balconi di via Amelotti sarà Paolo Fosso, con la sua Serenata di parole sotto un balcone fatto di luna. Per le note restrizioni anti-Covid, lo spettacolo è riservato ai soli condomini.

