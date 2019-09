© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In occasione degli anniversari del Patrocinio di San Francesco d’Assisi: d’Italia (1939) e dei Cultori di Ecologia (1979), l’Istituto di Studi Sabini cura il 6 ottobre un convegno che si terrà presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie in Ponticelli di Scandriglia.Il titolo del convegno "Il patrocinio di San Francesco d’Assisi" intende approfondire il senso e il significato di questo patrocinio e i suoi simboli: l’olio, l’olivo, l’arte, la cultura, i cammini, la rete associativa e imprenditoriale che valorizzano il nostro territorio con la sua storia.Tra l’altro, il santuario è inserito nella Via Francigena di san Francesco che transita nel Cammino di Francesco.Nel pomeriggio, il Comune di Scandriglia offre l’olio per la lampada della pace in rappresentanza dei Comuni della Sabina. La lampada è collocata all’interno di una nuova opera artigianale: una pianta di olivo in ferro battuto su cui poggiano delle colombe.Il vescovo della Sabina-Poggio Mirteto, Ernesto Mandara presiede la cerimonia. La festa di San Francesco il 4 ottobre è stata dichiarata "Giornata della Pace, fraternità e dialogo". San Francesco è stato definito come "il più italiano dei santi, il più santo degli italiani".