Matteo Salvini e Francesca Verdini, passeggiata a Rieti

RIETI - Breve visita privata a Rieti per il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, insieme alla compagna Francesca Verdini. Lo riporta l'Ansa. «Perché sono a Rieti? Perché non la conosco abbastanza. Sono già stato ma non in quiete. Ho mangiato tipico qui a Rieti, dopo aver visto la Cascata delle Marmore e ora facciamo due passi in centro».

Pranzo al ristorante da Tito, a due passi dalla piazza centrale di Rieti e da piazza San Rufo. «Ho mangiato formaggio tipico, stracotto, spinacino e… Oggi Umbria e Lazio. Ho scelto così. Il tempo non è il massimo, ma va bene».

Ultimo aggiornamento: 17:47

