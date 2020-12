Vitello cade in acqua, escursionista lancia allarme, il proprietario lo salva

RIETI - L'immagine lo ritrae sano e salvo, ma è stato tutt'altro che semplice mettere in salvo un giovane vitello caduto nelle cascate delle Vallocchie, suggestiva località nel Comune di Castel di Tora. Il vitello è rimasto incastrato e prigioniero in un punto di difficile accesso essendo scivolato tra due vasche naturali tra un salto e l'altro della cascata.

Il bovino infatti, dopo essere riuscito a scavalcare la recinzione di un agriturismo, si era allontanato lungo il sentiero delle Cascate naturali e - scivolando - è poi finito a bagno nelle gelide acque delle vasche. A lanciare l'allarme un escursionista in cammino in quel momento tra le bellezze naturali del sito richiamato dal muggito dell'animale in difficoltà.

Sul posto è giunto il proprietario che con corde, forza e buona volontà è riuscito prima ad avvicinare il vitello sul margine della vasca per poi trarlo in salvo.

