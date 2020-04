© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mirko, 16 anni, di Osteria Nuova, oggi sta bene. Il peggio è passato, ma il 5 marzo ha rischiato di perdere una vita per un improvviso arresto cardiaco, sulle cui cause ora la famiglia e i medici stanno indagando.Intanto, però, il ricordo di quella mattina del 5 marzo è vivo nella memoria di mamma Francesca, maestra, e papà Amilcare, vigile del fuoco, che vogliono fare in modo che un’esperienza così traumatica diventi un’opportunità per tante persone.Come? Creando una pista di atterraggio notturno per elicotteri, indispensabile per soccorrere chi, come nel caso di Mirko, tenuto in vita grazie alle manovre di rianimazione messe in atto dai genitori, abbia poi bisogno di essere trasportato in eliambulanza quando ancora è buio.Da qui la decisione dei familiari del ragazzo di lanciare un appello ai sindaci di Frasso, Toffia, Poggio Moiano, Castelnuovo di Farfa, Scandriglia e Poggio Nativo affinché si attivino, insieme, per riuscire a trasformare il campo sportivo di Osteria Nuova-Frasso in pista di atterraggio notturno.«Svegliarsi alle quattro del mattino e vedere tuo figlio con gli occhi sbarrati non è piacevole - racconta Francesca Panzieri - Per fortuna io e mio marito siamo riusciti ad eseguire semplici manovre per evitare il peggio. Quando sono arrivati i soccorsi, impeccabili, la situazione era disperata, ma l’equipe formata da Marina Ciani, Antonio Risa e Filippo Caramazza non si è arresa quando alla prima scarica di defibrillatore mio figlio non reagiva. Con l’arrivo di Valeria Vecchi e della dottoressa Ada Meco sono riusciti a stabilizzarlo per procedere al trasporto all’ospedale Gemelli. L’elisoccorso è atterrato grazie al comandante Alessandro Giulivi e all’equipaggio formato da Nicolò Graetz Dewindisch, Rosario Maurizio, Silvia Arzano (dottore) e Cinzia Vanzo. In sette minuti, Mirko era nel reparto di rianimazione del Gemelli».«E’ grazie a tutti i soccorritori, compreso lo zio di Mirko, Fabio Innocenzi e i colleghi Danilo Casciani e Francesco Iacuito, che oggi Mirko sta bene. Per questa ragione – continua mamma Francesca - che vogliamo sensibilizzare tutti i sindaci di Frasso, Toffia, Poggio Moiano, Castelnuovo di Farfa, Scandriglia e Poggio Nativo sull’importanza di rendere idoneo il campo sportivo di Osteria nuova – Frasso per l’atterraggio notturno degli elicotteri, visto che è un punto strategico in cui possono convogliare tutti i soccorsi. Vogliamo che la possibilità di salvezza avuta da mio figlio la abbiamo tutti».