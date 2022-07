Salute, il sindaco Sinibaldi e l’assessore Palomba incontrano ordini professionali e terzo settore

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore alle politiche sociali e alla salute pubblica, Giovanna Palomba, hanno convocato questa mattina un primo incontro con Ordini professionali e rappresentanti del terzo settore per avviare il percorso di confronto sul primario tema della salute pubblica, a cui ne seguiranno altri nelle prossime settimane.

Alla riunione di questa mattina, che si è tenuta in sala consiliare, hanno partecipato rappresentanti dell’Ordine dei medici, dell’Ordine dei farmacisti e rappresentanti delle associazioni – aderenti al Coordinamento per il diritto alla salute – Amar, Anmic, Alcli Giorgio&Silvia, Avis, Cittadinanzattiva, Rieticuore, Rieti Diabete e Alice Rieti.

«Diamo seguito agli impegni assunti in campagna elettorale con l’obiettivo di realizzare un costante e approfondito confronto con le realtà che operano nel campo della salute pubblica e che conoscono a fondo i problemi, le criticità e le potenzialità del settore – dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Giovanna Palomba – Vogliamo recitare un ruolo da protagonista nelle scelte strategiche che vengono compiute sul sistema della sanità, soprattutto in un momento storico che ci consegna ancora le ferite della pandemia e ci chiama ad essere vigili e attenti sugli investimenti che riguardano il futuro. Siamo certi che il mondo dell’associazionismo e le capacità e le conoscenze dei professionisti che operano nella sanità saranno elemento importante per migliorare la capacità di interlocuzione con la Regione Lazio e con l’Azienda sanitaria. Ringraziamo tutti i partecipanti per l’adesione convinta al percorso che stiamo impostando e per il sereno confronto odierno».