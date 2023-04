Salute della donna, al de Lellis e al Consultorio familiare esami diagnostici e visite specialistiche gratuiti

RIETI - Anche quest’anno, Asl Rieti e Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione dell’8a Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, organizza dal 17 al 22 aprile l’ottava edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

La Asl di Rieti con il Presidio ospedaliero di Rieti De Lellis, più volte premiata da Onda per i suoi percorsi dedicati alla medicina di genere, è tra le 350 strutture del network nazionale dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa e offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza in varie aree specialistiche e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Il 17, 18, 19 e 21 aprile presso il Servizio di Senologia dell’Unità Diagnostica per Immagini del Presidio ospedaliero sarà possibile eseguire l’ecografia mammaria. Prenotazioni il 10 e l’11 aprile dalle 9 alle 12 allo 0746/278373. (Erogazione massimo 18 prestazioni).

Il 18, 19 e 20 aprile presso l’Unità di Neurologia e Stroke Unit (Presidio ospedaliero – settimo piano), sarà possibile eseguire visite, consulenze e colloqui: il 18 aprile dalle 8,30 alle 12,30 su Sclerosi multipla, il 19 aprile dalla 8,30 alle 12,30 su Emicrania ginecologica, giovedì 20 aprile dalle 8,30 alle 12,30 su Epilessia. Prenotazioni allo 0746/278076 o direttamente presso la segreteria della Neurologia. (Erogazione massimo 24 prestazioni).

Il 17 aprile presso il Servizio di Reumatologia (Presidio ospedaliero – secondo piano) e in collaborazione con l’associazione ALMAR si svolgerà una giornata dedicata all’Osteoporosi con esecuzione di Ultrasonografia Ossea Quantitativa e visite specialistiche. Prenotazioni allo 0746/278581 dal lunedì al giovedì dalle 12,30 alle 14,30. (Erogazione massima 20 prestazioni).

Il 17 aprile presso l’Unità Patologie da Dipendenza (Consultorio familiare via del Terminillo, 42 – blocco 5), verranno eseguite visite, consulenze e colloqui in presenza sui rischi connessi al consumo di alcol in gravidanza. L’attività specialistica si svolgerà dalle 9 alle 14 e non è richiesta alcuna prenotazione.

Il 19 aprile sempre presso il Servizio di Reumatologia e in collaborazione con i Terapisti del dolore (Presidio ospedaliero – secondo piano), si svolgerà una giornata dedicata al dolore cronico della colonna con screening e consulti specialistici. Prenotazioni allo 0746/278581 dal lunedì al giovedì dalle 12,30 alle 14,30. (Erogazione massimo 20 prestazioni + eventuali trattamenti antalgici).

Il 20 aprile l’Unità Ginecologia e Ostetrica (Consultorio familiare via del Terminillo, 42 – blocco 5) effettuerà ecografie ginecologiche di supporto. Prenotazioni allo 0746/279426 nei giorni 17,18,19 aprile dalle 11 alle 19,30. Sempre il 20 aprile l’Unità di Ginecologia e Ostetrica (presso il Consultorio ginecologico - via del Terminillo, 42 – blocco 5), eseguirà visite ginecologiche e consulenze su contraccezione e salute riproduttiva rivolte ad adolescenti e giovani dai 14 ai 21 anni. Prenotazioni allo 0746/279421 da lunedì 17 a mercoledì 19 aprile dalle 11 alle 13. (Erogazione massimo 10 prestazioni).