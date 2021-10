Il Salto ed il Turano sotto la lente di osservazione di studenti per un progetto dell’Archivio Luce di Cinecittà

Lunedì 25 Ottobre 2021, 08:34

RIETI - Si chiama Luce per la didattica il progetto che l’Archivio Luce di Cinecittà spa intende avviare attraverso un laboratorio di narrazione visiva incentrato sulle specificità, tra assonanze e differenze, a livello naturalistico, storico e sociale dei laghi del Salto e del Turano e del lago di Vico.

Una particolare attenzione sarà posta alle trasformazioni dei paesaggi, sull’uso (in termini di sfruttamento, in senso lavorativo o ricreativo, ecc.) che ne fa l’uomo e su come lo sguardo di fotografi, storici, artisti, abitanti li modelli, portando a diversi tipi di rappresentazione.

Una collaborazione a tre tra la Riserva Navegna e Cervia, la Riserva di Vico e Cinecittà spa sarà l’occasione per un approfondimento sulla trasformazione del paesaggio operato con la costruzione dei due invasi artificiali che segnano l’area naturale protetta.

L’ambizioso progetto vuole mettere in connessione gli studenti del Liceo artistico – Istituto d’Istruzione Superiore “Elena Principessa di Napoli” di Rieti e gli studenti del Liceo Artistico di Vignanello – Istituto d’Istruzione Superiore “U. Midossi” di Civita Castellana. Il progetto che avrà più fasi prevede il coinvolgimento di studenti che accompagnati da fotografi professionisti potranno rendere attraverso il linguaggio fotografico le cognizioni della lettura del territorio.

Un primo approccio si è tenuto sabato 23 ottobre attraverso un sopralluogo nei due laghi del Turano e del Salto. Una visita al polo museale del Borgo di Monte Antuni, sotto la guida del presidente della Riserva Naturale Giuseppe Ricci, è stata l’occasione per la presa di contatto con il contesto paesaggistico. Quindi una escursione sul lago del Salto ha concluso la prima ricognizione della coordinatrice scientifica del progetto d.ssa Patrizia Cacciani, responsabile dell’Ufficio Studi dell’Archivio Luce di Cinecittà spa. I prossimi appuntamenti si terranno tutti i mesi fino a giugno quando il progetto si concluderà con un workshop nel quale saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti sotto la guida di esperti e professionisti dellla fotografia.