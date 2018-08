di Andrea Giannini

RIETI - Risolto il rebus della panchina del Salto Cicolano. Dopo le dimissioni, ufficialmente per «motivi personali», del tecnico Giancarlo Senneca (il club equicolo ha fatto di tutto per trattenerlo, ma Senneca, mister di grandissima personalità, non ha cambiato idea...) arriva Emanuele Gabrieli: «Un ragazzo giovane ma di grande esperienza» sostiene il direttore sportivo Ernesto Costantini.



Come dargli torto: difensore centrale, 38 anni, originario di Corvaro, Gabrieli vanta oltre 350 presenze tra i professionisti (C1 e C2) e i Dilettanti (serie D ed Eccellenza). E poi quelle due stagioni (tra il 2004 e il 2006) in Inghilterra tra Sheffield Utd (Championship) e Boston Utd (League One).



Gabrieli non sarà solo a gestire il team, visto che scenderà anche in campo: «Sarà affiancato in seconda da Massimo Petrini, darà una mano in più, date le maggiori conoscenze di società e squadra» spiega Costantini.



Tutto pronto quindi per affrontare la nuova stagione in Promozione per il Salto Cicolano: la preparazione è iniziata martedì scorso e sono diverse le amichevoli già programmate dal club biancoazzurro: l'uscita in famiglia di domenica 12 agosto, la sfida col Celano Football Club (Promozione abruzzese) la domenica successiva, mentre il 26 agosto affronterà una squadra sempre di Promozione ma ancora da definire. Sul mercato tutto fatto o quasi, manca solo qualche rinforzo, soprattutto a centrocampo: si cercano ragazzi del luogo. La politica della società è questa: «Niente rimborsi: serve ambientarsi nella nostra dimensione», dichiara Costantini. Del resto da 6 stagioni l'ossatura della squadra è rimasta costante.



Ma il Salto Cicolano non è, e soprattutto non vorrà essere, solo prima squadra: «Vogliamo far crescere i nostri giovani - dice determinato Costantini - e dunque nella prossima stagione puntare di più sul settore giovanile: sarebbe un passo in avanti per la società che destina la maggior parte delle risorse al vivaio. E' chiaro che per fare ciò ci affideremo a tecnici che abbiano un patentino da allenatore. Li stiamo cercando. Vogliamo fare il salto di qualità anche su questo settore».

