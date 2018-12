RIETI - Quei documenti che la Finanza sequestrò nel 2013 nelle abitazioni dell’ex assessore comunale ai Servizi sociali Ettore Saletti e dell’ex dirigente del settore Nazzareno Zannetti, sarebbero dovuti rimanere negli uffici del Comune e non prelevati per fini personali.



E’ il senso della sentenza emessa dal giudice monocratico Carlo Sabatini, che ha condannato a otto mesi di reclusione i due imputati, nonché a pagare una provvisionale di mille euro al Comune.



