RIETI - Leonardi si ritira dalla contesa, il futuro del Rieti resta sempre più appeso alle decisioni che verranno prese sull'asse Curci-Salernitana. Il broker ternano, che nella contesa ha rappresentato un gruppo imprenditoriale interessato all'acquisizione del club amarantoceleste, ha deciso - di comune accordo con i suoi interlocutori diretti - di fare un passo indietro ed uscire da una trattativa che negli ultimi giorni si è fatta sempre più ingarbugliata. A fare desistere Leonardi & Co. una serie di extra-costi emersi proprio a pochi passi dal closing che in un primo momento non erano stati contemplati.«In questo modo diventa complicato poter avere un quadro generale della situazione - dichiara Leonardi - Preferiamo fare un passo indietro perché in questo modo non ci sono più le condizioni per poter fare una valutazione realistica. Si tratterebbe di un'operazione che supera i 2 milioni di euro, su una squadra attualmente ultima in classifica e con una situazione complicata sotto l'aspetto prettamente calcistico».A questo punto Curci potrebbe decidere di percorrere la terza strada, quella che porta dritta verso l'imprenditore bresciano che attraverso Paolo Negro (ex difensore della Lazio scudettata nel Duemila) vorrebbe "snasare" la situazione e capire se ci sono i presupposti per entrare in un mondo - il calcio - che fino ad oggi lo ha visto semplicemente spettatore disinteressato. Resta sempre aperta invece, la strada salernitana, con quegli stessi professionisti campani che dopo aver sostenuto l'operato di Curci in estate "opzionando" parte delle quote, potrebbero tornare a bomba sul closing e chiudere la partita.