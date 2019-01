IL TABELLINO

RIETI - Inizia con un pareggio di lusso, seppur in amichevole, il cammino di Ezio Capuano sulla panchina del Rieti. Allo stadio "Arechi" contro la Salernitana è 1-1, con il Rieti prima in vantaggio e poi raggiungo. Ci sono un paio di sorprese rispetto a quanto pronosticato nel 3-5-2 del tecnico campano, che conferma Costa tra i pali, e schiera una difesa a tre con Pepe, Gigli e Delli Carri al posto di Gualtieri. I tre centrali di centrocampo sono invece Palma, Konate e Diarra, mentte sugli esterni spazio a Kean e Xavi. Davanti la coppia formata da Maistro e Gondo. Il match corre sul filo dell'equilibrio per tutto il match e, vista la differenza di categoria, questa è comunque una notizia. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con Gondo che ha un paio di ottime chance e colpisce una traversa. Nella ripresa la sblocca proprio il Rieti con un gran gol su punizione di Xavi al nono minuto, ma all'undicesimo arriva il pareggio immediato di Jallow, che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. Ottima prova del Rieti insomma, che esce dall'Arechi con grandi consapevolezze. Occhio però agli intrecci di mercato, perchè il grande obiettivo Bellomo sembra ad un passo dalla Reggina, squadra che ha da poco cambiato presidenza.Micai (1′ st Vannucchi) (34′ st Russo); Mantovani (1′ st Perticone), Bernardini (1′ st Migliorini), Gigliotti (1′ st Pucino); Casasola, Di Tacchio (1′ st D. Anderson), Castiglia (18′ st Mazzarani) (39′ st Marino), Vitale (1′ st A. Anderson); Orlando (1′ st Bellomo), Djuric (32′ pt Bocalon) (18′ st Vuletich), Rosina (1′ st Jallow). A disposizione: Granata. Allenatore: Gregucci.Costa; Delli Carri, Pepe Cece, Gigli (34′ st La Ferrara); Catarino Venancio (44′ st Barbini), Diarra (12′ st Tommasone), Palma, Konate, Kean (21′ st Gualtieri); Maistro, Gondo. A disposizione: Spadini, Soares, Migliaccio. Allenatore: Capuano.Di Marco di Ciampino (Caputo/Balbo).9′ st Catarino Venancio (R), 11′ st Jallow (S).terreno di gioco in buone condizioni, circa 500 spettatori presenti. Angoli: 6-2. Recupero: 1′ pt, 4′ st.