RIETI - Folla, nella serata di ieri, per la notte bianca a Rieti, con spettacoli e iniziative, negozi aperti fino alle 24 in centro.



Questa sera, nuova notte bianca, con negozi aperti fino alle 24, musica e spettacoli in piazze e vie del centro cittadino.

Da oggi iniziano i saldi estivi e la notte bianca è stata organizzata anche in concomitanza con questo appuntamento.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:56



