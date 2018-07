di Daniela Melone

RIETI - Traffico in tilt, intorno alle 13, sulla Salaria per L'Aquila.

La causa è il passaggio a livello bloccato da una decina di minuti.



Le ripercussioni si registrano in tutta l'area, inclusa la Terminillese, dove diverse auto cambiano strada per le lunghe attese.







Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



