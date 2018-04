RIETI - Giornata di traffico intenso sulla Salaria da e per il Reatino.



La giornata di sole, dopo un periodo di pioggia e freddo, proprio a Pasquetta, giornata tradizionalmente dedicata alla gita fuoriporta, ha spinto in molti nel Reatino, compreso il Terminillo.

Nella tarda mattinata, traffico sulla Salaria verso Rieti e anche a Magliano Sabina, sull'autostrada ma, in quel caso, per un incidente sulla A1.

Ora e, presumibilmente, nella serata, la circolazione è intensa dal Reatino verso Roma.

Luned├Č 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



