RIETI - Salaria bloccata per una grossa pianta caduta a causa del vento.

La pianta è caduta all'altezza di Borgo Santa Maria, davanti a un bus Cotral: nessuno è rimasto ferito, il traffico è deviato. Il vento ha provovato danni anche a Passo Corese. Intorno alle 13.30 la Salaria è stata riaperta con senso unico alternato.



Alberi e rami caduti in diverse zone della città e in Provincia. Raffiche di vento in Bassa Sabina. Bloccate anche la regionale Ternana e disagi sulla provinciale Farense a Passo Corese. Alberi caduti, rami scaraventati lungo le strade. Recinzioni divelte. Traffico a rilento. Al lavoro vigili del fuoco, operai e volontari della protezione civile Ultimo aggiornamento: 13:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA