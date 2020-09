Rieti, Salaria: consegnati l’area per la rotatoria a Passo Corese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato all'impresa SE.GI. S.p.A. del R.T.I. SE.GI. – CEPRINI COSTRUZIONI S.r.l., i lavori di relativi all’ eliminazione dell’incrocio semaforizzato e la realizzazione di una rotatoria a tre bracci presso lo svincolo di Passo Corese al km 36 della statale 4 Salaria, nel comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti.L’intervento – del valore complessivo di oltre 1,4 milioni di euro – permetterà di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità e sicurezza dell’infrastruttura stradale.Nella prima fase saranno avviate le attività propedeutiche che consisteranno, principalmente, nel taglio di alberature e di arbusti all’interno delle aree di lavoro e scavi esterni all’attuale piattaforma stradale della SS4 Salaria.Successivamente si procederà con il necessario restringimento della carreggiata al fine di procedere con il previsto ampliamento della sede stradale.L’ultimazione è prevista per il 27 febbraio 2021.