RIETI - Donna non fa in tempo a raggiungere l'ospedale per partorire e il bimbo nasce sulla Salaria, in ambulanza.



E' successo questa mattina, dove una donna ha chiamato il 118. L'ambulanza è subito partita per raggiungere il de Lellis, ma giunta all'altezza di Campomaggiore, medico e infermieri sono intervenuti per il parto. Donna e bambino sono poi stati trasportati in ospedale. Tutto, grazie alla professionalità di medici e infermieri, è andato per il meglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA