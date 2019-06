RIETI - Un medico era intervenuto, lo scorso maggio, sulla Salaria per soccorrere una mamma che doveva partorire d'urgenza. A lui è ora arrivata una denuncia, dalla Polizia Stradale, per essere andato via, vista l'urgenza verso l'ospedale, senza fornire le proprie generalità.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 3 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA