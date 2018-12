© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti comunica in una nota che, «a seguito dei tragici eventi verificatisi, in segno di lutto e partecipazione, è stato rimodulato il calendario di attività dei Mercatini di Natale che sarebbero dovuti partire il prossimo 8 dicembre. La nuova programmazione realizzata dall'Ente camerale attraverso l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rieti, in collaborazione con il Comune di Rieti prevede per il 15 e 16 dicembre il 'Christmas homeware, beauty and craft fair' (Salone delle eccellenze dedicato all'arredo, al design, all'artigianato artistico, alla cura della casa e della persona, al Made in Italy), per il 22 e 23 dicembre il 'Christmas food festival' (Salone delle eccellenze enogastronomiche che ospiterà i prodotti food e beverage di pregio e qualità) e per il 5 e 6 gennaio 'Sweet Epiphany' (Salone delle eccellenze dolciarie che ospiterà 'calze della befanà, dolciumi, giocattoli, caramelle, tipicitàitaliane e tanto altro). In seguito alle variazioni intervenute è ancora possibile inviare le adesioni.