RIETI - Progetto nuovo, dubbi vecchi, paure antiche. Si guarda alla strada che verrà, ma col pallino di alcuni nodi che non sono stati mai sciolti, a partire dalla questione rotatorie per arrivare all’intasamento di autovelox, senza dimenticare decenni di promesse mai mantenute. I reatini sanno e non dimenticano i fiumi di parole spesi sulla Salaria da Governi di qualunque colore ed estrazione. L’annuncio arrivato ieri sulla pubblicazione del bando per il raddoppio della statale tra Ponte Buita e Rieti è stato quindi accolto tanto con soddisfazione, quanto con scetticismo e preoccupazione. Sarà davvero arrivata l’ora della svolta nella storia del collegamento tra il capoluogo sabino e la Capitale?

Interrogativi. Il progetto era stato contestato più volte negli anni scorsi, in particolare da gruppi e comitati che avevano espresso i loro dubbi su varie pagine social. Una delle più attive è da sempre la pagina facebook S.S.4 Salaria, dove si era parlato di tanti punti “oscuri” nei progetti di raddoppio della consolare. Viaggiando da Rieti verso Roma, le 4 corsie terminerebbero a Ponte Buita con una rotatoria che, stando al progetto pubblicato in passato, avrebbe dimensioni notevolmente ridotte rispetto a quella pluricontestata di Borgo Santa Maria. Una struttura che finirebbe per diventare un vero e proprio collo di bottiglia, andando a generare prevedibili code in entrambe le direzioni, soprattutto nelle ore di punta. Altro dubbio riguarda le dimensioni delle carreggiate: come segnalato da diversi utenti su facebook, sul progetto sono riportate dimensioni di 3,50 metri di larghezza anziché di 3,75 metri come viene fatto nella maggior parte delle strade ad alto scorrimento.

Proprio il popolo dei social aveva segnalato fin dal 2021 queste problematiche, con richiesta di invio di segnalazioni nel periodo in cui si potevano fare osservazioni per le valutazioni di impatto ambientale. L’annuncio arrivato martedì da parte dell’assessore Emanuela Rinaldi non ha chiarito se ci siano o meno modifiche rispetto alle istanze sollevate.

Troppe macchinette. Altro tema esploso in rete legato alla Salaria è l’arrivo di autovelox a pioggia, soprattutto laddove l’impressione è che si tratti di strumenti di tassazione occulta prima che di strumenti di prevenzione. Allo stato attuale ne sono attivi tre fissi e uno mobile che viene piazzato con grande frequenza. Uno degli apparati fissi è in direzione Roma, ed è quello gestito dalla Provincia al bivio di Casaprota. Gli altri due sono in direzione Rieti e sono messi dal Comune di Poggio Moiano subito dopo Osteria Nuova e dal Comune di Torricella dopo il bivio per Poggio San Lorenzo. Quest’ultimo Comune è quello che usa l’autovelox mobile proprio a Ponte Buita. Negli ultimi giorni è comparsa una nuova tabella nel nuovo tratto a tre corsie che ricade sotto il Comune di Nerola, anche se si tratterebbe di preavvertimento per uno strumento mobile.

Vero è che la Salaria è teatro di molti incidenti, ma in molti hanno sottolineato la necessità di aumentare i pattugliamenti e di scegliere altri sistemi di controllo, più efficaci e meno vessativi, anche perché gli autovelox sono in punti dove la velocità viene abbassata rispetto ai 90 chilometri orari standard. Il segretario generale provinciale della Uil, Alberto Paolucci, ad esempio ha proposto l’introduzione di un sistema tutor. I dubbi sulla nuova Salaria, insomma, non mancano proprio e la speranza è che vengano chiariti prima di avviare lavori che rischiano di portare ad una versione che farà rimpiangere quella attuale. Proprio come accaduto con la rotatoria di Borgo Santa Maria.