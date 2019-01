© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Salaria, qualcosa si muove per i previsti interventi sulla viabilità, a partire dalla rotatoria prevista a Passo Corese. “Gli interventi per la riqualificazione e il potenziamento della Salaria rappresentano uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione regionale - spiega in una nota Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio. Tra gli interventi in procinto di essere avviati, da segnalare l’avvio dei lavori entro maggio per la realizzazione della rotatoria all’altezza dello svincolo di Passo Corese, interamente finanziata dalla Regione Lazio per un importo di 3milioni e 300mila euro. Saranno inoltre destinate risorse regionali, pari a 11 milioni, per i lavori di messa in sicurezza del tratto della Via Salaria dal chilometro 56 al chilometro 64, attraverso la realizzazione di corsie di arrampicamento che anticipano l’ampliamento a quattro corsie. Sarà altresì di fondamentale importanza, nel complessivo progetto di potenziamento dell’infrastruttura viaria, oltre al raddoppio di corsie dal chilometro 56 al chilometro 64 già pianificato da Anas, un ulteriore raddoppio sino al chilometro 74".