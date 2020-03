© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nonostante l'emergenza generalizzata la provincia non si ferma.«Non dimenticando gli enormi disagi che ancora vivono le popolazioni colpite dal sisma del 2016, la provincia di Rieti, col suo consigliere con delega alla viabilità, Fabio Nobili, il presidente Mariano Calisse e tutti gli impiegati e operai dell'ente, sono a lavoro per la messa in sicurezza, pulizia e manutenzione dei tratti stradali dell'ex Salaria che collega le frazioni e i paesi di Amatrice e Accumoli».«Questa tranche di lavori, che impiegheranno più di un milione di euro, dei 7 che l'Anas ha affidato alla provincia darà di nuovo dignità alla viabilità locale e permetterà spostamenti più agevoli in un'area ancora depressa dai tragici fatti del sisma - afferma il consigliere Fabio Nobili - Inoltre permetterà a ditte locali e a piccole imprese della provincia reatina di prendere una boccata d'ossigeno, fondamentale visto le difficoltà economiche evidenti, che già affliggevano il nostro lacerato tessuto economico, ora ulteriormente in difficoltà a causa del tardivo blocco generalizzato per la prevenzione del virus covid-19. Siamo certi che questo segnale dia speranza a tutti e che aiuti il così detto "cratere sismico" a ripartire più forte di prima».