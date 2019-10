RIETI - Attimi di paura, questa mattina, per il conducente di un camion furgonato che ha perso improvvisamente una ruota lungo la Salaria per Ascoli nel territorio del Comune di Castel Sant'Angelo. Il camion procedeva in direzione Rieti e aveva appena superato il bivio che conduce al lago di Paterno quando dall'asse si è sfilata una ruota gemellare posteriore. Il conducente, sbandando, ha perso momentaneamente il controllo del mezzo di trasporto riuscendo però a ricondurlo al centro della carreggiata per poi finire sulla banchina laterale con le ruote in un piccolo canale di scolo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze né si sono verificati incidenti. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del comando stazione locale per il controllo della viabilità e della sicurezza stradale che ha subìto, temporaneamente, leggeri rallentamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA