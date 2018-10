RIETI - Tragico frontale sulla Salaria, all'altezza di Ponte Buita. Due vetture - intorno alle 16 e 10 - si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte della Stradale.



Quattro le persone decedute. Sulla consolare al momento si registrano pesanti rallentamenti con il traffico deviato, sia verso Rieti sia verso Roma, all'altezza del bivio di Poggio Moiano.



Sul luogo dell'incidente stanno operando i vigili del fuoco di Rieti e diversi equipaggi della Polstrada.



Ultimo aggiornamento: 17:23