Rieti, frana sulla Salaria: intervento dei vigili del fuoco, strada chiusa durante le operazioni

RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti nella nottata appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, per un movimento franoso discendente di notevole entità verificatosi al chilometro 85+500 della Salaria per Ascoli. Lo scivolamento di materiale inerte si è originato a partire da un’ampia nicchia di distacco che si è slegata dalla parte sovrastante di un ripido pendio collinare incombente, quasi verticalmente, sulla Salaria.

Nella sede stradale - senza alcuna conseguenza per i veicoli in transito - si è riversata un’ampia mole di detriti, fango e corpi vegetativi che ha reso necessaria l’immediata chiusura al traffico della Consolare. I vigili del fuoco, unitamente al funzionario di guardia di turno, stanno tutt’ora operando sul posto per la verifica della stabilità del versante e le valutazioni delle attuali condizioni di sicurezza nonché per l’eliminazione di ulteriori fattori predisponenti di rischio. Presenti sul posto anche tecnici Anas, polizia di Stato, carabinieri e il sindaco di Cittaducale.