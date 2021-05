Il deputato Lorenzoni incontra il sottosegretario Cancellieri: il punto su Salaria e ferrovia

RIETI - L'onorevole Gabriele Lorenzoni ha incontrato il sottosegretario Giancarlo Cancelleri per parlare di una serie di questioni che interessano il territorio. S.S. 4 Salaria, Orte-Civitavecchia, e la possibile conversione a idrogeno della ferrovia Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona.

La nota del deputato reatino Gabriele Lorenzoni

Mi soffermo sul primo punto in particolare. Nei prossimi mesi la S.S. 4 Salaria sarà interessata da una serie di interventi programmati che renderanno più scorrevole e sicuro il traffico, così come è stato fatto per la rotatoria di Passo Corese. A breve partiranno i lavori per gli svincoli di Rieti che miglioreranno sensibilmente gli accessi alla città per un importo dei lavori pari a 27 milioni di euro, e verranno realizzate delle terze corsie di sorpasso tra Borgo Quinzio e Osteria Nuova, in direzione Rieti, per un importo pari a 15 milioni di euro. La realizzazione della 4 corsie tra Poggio San Lorenzo e San Giovanni Reatino, dal costo di 140 milioni di euro, attualmente in corso di progettazione definitiva, vedrà invece la luce nei prossimi anni (2023-2024).

Sono previsti interventi di miglioramento della viabilità anche nel tratto dopo Cittaducale, in particolare la bonifica profonda del piano viabile dei centri abitati di Terme di Cotilia, Vasche e Antrodoco e l'allargamento del ponte "Santa Margherita" sul Velino, attualmente molto stretto e causa di numerosi incidenti, poco dopo Castel Sant'Angelo in direzione L'Aquila.



Numerose segnalazioni arrivate sulla precarietà del Viadotto Velino, nei pressi di Sigillo, trovano finalmente accoglimento, essendo l'ammaloramento dei piloni arrivato ad un punto tale che l'opera è stata inserita nel recente "Piano Nazionale di Manutenzione Ponti Viadotti Gallerie" per un importo di circa 16 milioni di euro.

