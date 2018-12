RIETI - Ancora non transitabile la Salaria (nuova) nell'area dell'esplosione, intorno al chilometro 38, a Passo Corese.



«Dopo un confronto con le unità di sicurezza che ancora stanno operando sul posto l'arteria della via Salaria Vecchia è già transitabile. Siamo in attesa di disposizioni da parte di Polizia Stradale e Anas per il ripristino della circolazione sulla strada Salaria». È quanto fa sapere sulla sua pagina Facebook il Comune di Fara Sabina in merito all'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio, lungo la consolare Salaria.