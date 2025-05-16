Salaria verso Ascoli, il viaggio è ormai una via crucis. Code interminabili nel weekend. Cresce la rabbia

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

RIETI - Andare al mare nei week end o, semplicemente, raggiungere una località dell’Adriatico durante un qualsiasi giorno della settimana è ormai diventata un’impresa titanica. Da far tremare i polsi e scuotere i nervi. Per non parlare dell’incubo di chi, in particolare dai comuni dell’Alto Velino (Antrodoco, Posta, Borbona, Leonessa, Cittareale, Amatrice ed Accumoli) è costretto ogni giorno a spostarsi nelle Marche del sud o a Rieti per lavoro o studio. Un vero e proprio viaggio della speranza, con la Salaria per Ascoli che negli ultimi mesi è diventata di fatto impercorribile.



La strada è interessata da numerosi lavori e altrettanti semafori: i pendolari che si trovano a percorrerla tutti i giorni sfogano numerosi e di continuo la loro rabbia sui social. A complicare la situazione, negli ultimi giorni si è aggiunto un altro intervento che sta riguardando attualmente la posa di nuovi guardrail poco dopo lo svincolo di Torrita-Scai. Anche in questo caso è contemporaneamente comparso un altro semaforo a rallentare il traffico, seppure solo nelle giornate lavorative.



La situazione si complica e non di poco nei giorni festivi, quando i semafori posti nel tratto successivo al Comune di Posta e fino alla frazione Sigillo, hanno causato vere e proprie file interminabili di veicoli. Complice anche la notevole lunghezza del semaforo, oltre sei minuti di rosso. Di contro c’è da riscontrare che i lavori in corso sul cavalcavia Valenzano non sono certo semplici, comportando la rimozione fisica del manufatto e la sostituzione con una struttura in acciaio.



Le proteste

Ma non dimentichiamoci i semafori. Ultimo arrivato, in ordine di tempo, un apparecchio piazzato nei pressi di Antrodoco, come conferma Alessandra Di Placido che residente a Borbona, si trova a percorrere la salaria andata e ritorno la Salaria dal lunedì a venerdì per il suo studio legale che ha sede a Rieti. «Ormai è diventata una vera e propria emergenza - racconta a Il Messaggero la Di Placido - noi siamo consapevoli della sicurezza ma come pendolari chiediamo una programmazione più sensata dei cantieri, una sincronizzazione maggiore dei semafori ed anche una maggiore sicurezza.

Ad esempio, nelle giornate festive uno dei semafori dell’uscita di Sigillo viene eliminato e mi è capitato di trovare nel senso opposto dei veicoli che non si sono accorti della cosa con gravi rischi per degli incidenti. Ci sono stati disagi nei trasporti pubblici a Sigillo a causa dell’interruzione della strada di accesso per due giorni, effettuata senza preavviso».



I sindaci

Lo scorso aprile era stato il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, a sollecitare Anas e Prefetto sulla situazione, mettendo l’accento sulla necessità di «una maggiore attenzione nella pianificazione dei lavori, in particolare di concentrare gli interventi più impattanti nei giorni feriali e in orari notturni; di evitare l’accavallamento di cantieri; di sincronizzare meglio i semafori nei tratti interessati».

La sollecitazione non ha trovato delle risposte ufficiali o formali e lo scorso 10 maggio è tornato ad intervenire sulla tematica il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli che ha rilanciato l’attenzione sull’emergenza. «Non si tratta - spiega Nelli - di un disagio circoscritto a un singolo comune, ma di un problema sistemico che coinvolge l’intera dorsale appenninica reatina: comprendiamo e condividiamo la necessità di interventi di messa in sicurezza e ammodernamento, ma non possiamo più accettare che non si tenga conto delle ricadute concrete sul territorio. Il rischio è che, paradossalmente, la ricostruzione si trasformi in un ulteriore fattore di isolamento, invece che di rilancio».

Anche Nelli sollecita proposte, come un coordinamento più efficace tra Commissario straordinario per la Ricostruzione, Anas, Regione Lazio e Provincia di Rieti nella programmazione dei cantieri, la riduzione dei tempi dei semafori, l’attenzione speciale al transito dei mezzi di emergenza, l’ipotesi di utilizzare la vecchia Salaria per un senso di marcia e la nuova per l’altro ed infine «l’avvio tempestivo della variante Micigliano–Antrodoco, già finanziata».