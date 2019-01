© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Chiusura di un tratto della Salaria per consentire le operazioni di rimozione dell'autocisterna, coinvolta nell'esplosione dello scorso 5 dicembre."Si comunica che, per consentire l’effettuazione in sicurezza delle operazioni di rimozione dell’autocisterna, coinvolta nell’evento del 5 Dicembre - spiega una nota della prefettura di Rieti, la SS. 4 Salaria giovedì 10 Gennaio 2019 sarà chiusa al traffico dal km. 37+900 (bivio per Borgo Santa Maria di Montelibretti - Roma ) al km.40+200 ( bivio di Borgo Quinzio per Fara Sabina – Rieti), in entrambe le direzioni di marcia, dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze.Il traffico veicolare leggero sarà deviato per la Vecchia Salaria che attraversa Borgo Santa Maria e Borgo Quinzio. Il traffico veicolare pesante sarà accodato lungo SS.4 Salaria, oltre i punti di chiusura. Per lo stesso sono previste periodiche, temporanee, aperture al transito con contestuale sospensione delle attività di recupero dei Vigili del Fuoco".