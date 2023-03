Rieti, uomo in stato di alterazione sulla Salaria tra i veicoli: fermato dai carabinieri e affidato al 118

RIETI - Attimi di paura e traffico in tilt lungo la Salaria per Ascoli. Un uomo, in mezzo strada, ha bloccato veicoli e mezzi in transito causando seri pericoli alla circolazione stradale. Sono dovuti intervenire carabinieri e 118 per fermare lo sconosciuto.

L'uomo, un 31enne, nel pomeriggio di oggi si è lanciato in strada camminando lungo la Salaria oltre il chilometro 115 nel territorio del Comune di Posta. Senza curarsi delle auto e dei camion in transito ha proceduto anche al centro della carreggiata bloccando il traffico. Numerose le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine da parte degli utenti della strada. Una volta sul posto i carabinieri lo hanno fermato per essere poi affidato alle cure del 118 essendo in stato di evidente alterazione.