di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Benvenuti nella valle della coda perfetta. Il giorno di Pasquetta cominciava a Terni: con la galleria Valnerina fuori uso, la colonna di auto partiva dall’imbocco della vecchia provinciale per Marmore, allentava un po’ sulla superstrada, riprendeva sulla Salaria direzione Amatrice-Mare, salvo inchiodare al km 93, all’altezza di Canetra, per i lavori di riparazione al muro di sostegno della consolare; altri km di coda più avanti, tra Amatrice e Accumoli, all’altezza dello svincolo per Retrosi, e poi ancora...