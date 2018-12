RIETI - Riaperta la via Salaria, tra Passo Corese e Borgo Quinzio, dopo gli interventi di ripristino in seguito all'incendio e all'esplosione di mercoledì scorso in un distributore al chilometro 38,900.

L'area è stata bonficata. Da e per Rieti, quindi, da questa mattina, non ci sono più le deviazioni sulla Salaria vecchia o altri percorsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA