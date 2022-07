Rieti, albero cade sulla Salaria: nessun ferito ma disagi per la circolazione

RIETI - Albero si schianta lungo la Salaria per Roma bloccando l'intera carreggiata. Disagi e rallentamenti lungo la Consolare per Roma all'altezza del chilometro 44, poco oltre il centro di Osteria Nuova. Probabilmente il maltempo la causa dello schianto. Da quanto appreso non sarebbero stati coinvolti veicoli in transito nè la caduta avrebbe provocato incidenti. Si registrano tuttavia rallentamenti e disagi in attesa della rimozione dell'alberatura che ha invaso la carreggiata.