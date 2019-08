© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tanti gli appuntamenti nel lungo ponte di Ferragosto.questa sera (15 agosto) Monica Cherubini in concerto live con la musica anni 70-90 dalle 21.30 in piazza. Domani sera invece piazza VII Aprile ospita il tributo a Max Pezzali e gli 883 a cura dei “Secondo tempo”. Sabato di scena l’enogastronomia con Le Cantine di Terzone mentre domenica a Villa Carmine di Leonessa il concerto degli intramontabili Camaleonti. Domani e domenica c’è anche la mostra d’antiquariato, mentre domani mattina una manifestazione cicloturistica.Artisti di strada e non, spettacoli per tutte le età in ogni piazza e via del paese acon la manifestazione Riviviamo il centro storico. Fino a sabato cabaret, musica e gastronomia. i Briganti Sabini (Mannarino cover band) stasera in concerto, il comico Geppo domani sera mentre chiuderà le serate l’etichetta discografica Aloha Dischi che porterà tre delle sue band sul palco di Toffia, una delle quali sarà i Keet & More che torneranno nel borgo sabino dopo il concerto dello scorso anno. Domani pomeriggio, inoltre, l'artista argentino Adrian Banderali.Anche asi fa sul serio con le serate agostane. Questa sera cena in piazza e concerto della banda musicale del paese diretta dal maestro Andrea Di Mario; domani serata musicale nostalgica col gruppo Melittology, e le cover dance anni 80. Sabato sera la manifestazione enogastronomica Sotto un cielo di Vino, il concerto degli Area765 e Dj set con Guglielmo Rantica. Domenica sera l’omaggio a Fabrizio De Andrè con gli Hotel Supramonte ((band riconosciuta ufficialmente dalla “Fondazione De André”) per un tributo al grande Faber.Un tuffo indietro di mille anni in Sabina, acol Medioevo in festa fino a sabato con spettacoli e rievocazioni storiche, taverne aperte dove poter degustare specialità dell’epoca, atmosfere e suggestioni d’altri tempi negli spettacoli narrati in piazza e momenti particolari, come la processione dell’Assunta in costume medievale questa sera e poi il grande spettacolo del fuoco a mezzanotte o come quello di domani sera quando verrà rievocato l’assalto alla Rocca del 1059.Serate gastronomiche e spettacoli tutte le sere a(domani sera sagra degli gnocchi e del supplì), adove spicca la sagra della panzanella sabato, a Varco Sabino dove sabato sera c’è la sagra della bracioletta di pecora. Sabato ala manifestazione con percorso gastronomico in sette tappe itineranti per il borgo, Panorama&Gusto dove poter mangiare specialità tipiche locali con vista sulla Valle del Salto. Asi chiudono stasera i festeggiamenti di agosto con la fisarmonica di Daniele Imperatori. Asi chiude oggi la manifestazione la Bella Estate: stand gastronomici in piazza e la serata danzante con la musica dell’Orchestra Allegrini e Trebiani. Festa di San Rocco patrono adomani e sabato tra serate musicali e da ballo, e stand gastronomici e lottertia finale.