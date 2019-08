© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel week end che chiude la settimana di Ferragosto, le notti reatine di mezza estate hanno ancora molto da offrire. Ilindossa il suo vestito di gala per una serata col Teatro d’autore. Questa sera, sabato 17 agosto, va inscena «Uno, nessuno, centomila», capolavoro immortale di Luigi Pirandello che verrà portato in scena da Enrico Lo Verso per la regia di Alessandra Pizzi in piazza Nobili Vitelleschi. Sipario alle 21. Domani sera, sempre con inizio alle 21, al Teatro Colle di Costa, la lirica con il capolavoro di Giacomo Puccini, La Boheme, portata in scena dai vincitori del concorso lirico internazionale New Opera Talent.questa sera spazio all’enogastronomia con Le Cantine di Terzone mentre domani a Villa Carmine di Leonessa il concerto dei Camaleonti. Artisti di strada e non, spettacoli per tutte le età in ogni piazza e via del paese a Toffia con la manifestazione «Riviviamo il centro storico». Chiuderà la kermesse l’etichetta discografica Aloha Dischi che porterà tre delle sue band sul palco.questa sera la manifestazione enogastronomica «Sotto un cielo di Vino», poi l’atteso concerto degli Area765 e Dj set con Guglielmo Rantica. Domani sera omaggio a Fabrizio De Andrè con gli Hotel Supramonte ((band riconosciuta ufficialmente dalla “Fondazione De André”) per un tributo al grande Faber.Un tuffo indietro di mille anni in Sabina, a, col «Medioevo in festa»: fino a questa sera spettacoli e rievocazioni storiche, taverne aperte dove poter gustare specialità dell’epoca, atmosfere e suggestioni d’altri tempi negli spettacoli narrati in piazza, l’esibizione del Gruppo storico e lo spettacolo del fuoco. Sempre a Roccantica domani sera «I Siamo Solo Noi live», concerto della tribute band di Vasco Rossi.questa sera il Rafting sul fiume Velino con discesa in gommone e grigliata finale nei boschi. Si comincia alle 19 dal Lungovelino Caffè sede dell’associazione Avventuristicando, Info: 340/9578276.Tour motoristico coi Runners in notturna di 150 chilometri in Sabina con ritrovo e partenza daquesta sera dopo la cena. Info: 320/6629860.Spazio alla gastronomia domani acon la XXXV edizione della Sagra del Tartufo dalle 12 e fino a tarda sera. Sagra delle tipiche sagne scandrigliesi questa sera e domani a Scandriglia, spettacoli musicali con Maikol Rossi Orchestra e Claudio e l’Orchestra Italiana.questa sera la sagra della bracioletta di pecora nella serata allietata dalla musica di Tonino Serva. Serate gastronomiche e spettacoli a Montebuono (questa sera il gruppo Stranavoglia live show e le ballerine acrobate, domani serata jazz con Lorenzo Francioli Butterfly Project).stasera la sagra della panzanella mentre domani quella dell’arrosticino.Oggi ala manifestazione con percorso gastronomico in sette tappe itineranti per il borgo - Panorama&Gusto - dove poter mangiare specialità tipiche locali con vista sulla Valle del Salto.oggi serata musicale e da ballo, stand gastronomici e lotteria finale per la festa di San Rocco.questa sera la tradizionale processione dell’Assunta con spettacolo pirotecnico finale.la manifestazione Mangiando sotto le stelle e sagra della pizze fritte.i rioni danno il benvenuto con le degustazioni oggi dalle 20 nelle Cantine del borgo.