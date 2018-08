RIETI - Domani, venerdì 17 agosto, in occasione della festa patronale di San Vincenzo Ferreri, si svolgerà a Illica, paese distrutto dal terremoto, la seconda edizione della Sagra della pecora organizzata dall’Associazione Illica Onlus con l’aiuto del Dipartimento solidarietà ed Emergenza della Federazione Italiana cuochi.



Il menù della sagra sarà a base di pecora e prodotti derivati.



L'evento, che prima del sisma costituiva uno dei momenti della tradizionale festa dedicata al Santo Patrono molto sentita dalla comunità illichese, oggi è stata finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla ricostruzione di un centro comunitario e, come lo scorso anno, vi si accederà effettuando una donazione.



«La partecipazione di tutti è fondamentale - ha detto il presidente dell'associazione Michelangelo Cirmi - perché questa iniziativa è un’occasione importantissima per riunire la nostra comunità e dimostrare che Illica esiste».



«L'appuntamento, che ha sempre attirato i villeggianti e visitatori di ogni parte d'Italia - ha spiegato la fondatrice del Comitato Illica Vive Sabrina Fantauzzi - ora più che mai è aperto a tutti, ma anche a quanti che ancora non conoscono le bellezze del posto nella speranza di contribuire alla rinascita di paesi e comunità provate dal sisma».



ll programma prevede la Santa Messa alle ore 11 ed a seguire il pranzo della sagra dalle ore 12,30 cucinato da otto chef della Federazione Italiana Cuochi provenienti da diverse parti d’Italia.



Durante la sagra un gruppo musicale allieterà i presenti con musica e danze popolari nel segno della tradizione e dell’amore verso questo stupendo territorio.

Giovedì 16 Agosto 2018



