La Sagra degli spaghetti all'amatriciana torna il 27 e 28 agosto: «Fonte di aggregazione, solidarietà e gioia»

RIETI - Sabato 27 e domenica 28 agosto, torna la sagra dell’amatriciana, la festa che ha reso e che rende Amatrice famosa non solo in Italia ma nel mondo. Degustazioni, percorsi culinari e spettacoli allieteranno cittadini, visitatori e villeggianti. «Esprimo il mio orgoglio per una manifestazione così sentita - ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi - ormai un vero e proprio appuntamento nazionale che si ripete ogni anno e che ogni volta trova nuove ragioni di aggregazione, solidarietà e gioia».