RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Saltano i tappi del vino novello che, insieme all’olio nuovo, le castagne e le specialità tipiche locali, caratterizzano l’autunno in Sabina. Musica e sapori d’autunno, oggi, a: dalle 10 e per l’intera giornata mercatini artistici, prodotti artigianali e biologici, degustazioni di caldarroste olio extravergine d’oliva e vino novello. Dalle 12 il pranzo in piazza tra primi piatti, carni alla brace, caldarroste e, nel pomeriggio, bruschette. Mostra di arte e mestieri della civiltà contadina. A, oggi, la VI edizione della Fiera di San Martino, che segna il Capodanno agricolo: mostre fotografiche e di pittura ed espositori accanto alle degustazioni. Oggi torna a«Andar per olio e per cultura in motocicletta», evento dedicato al mototurismo di qualità, tra visite guidate a monumenti del territorio umbro-sabino e gastronomia con olio dop Sabina direttamente nei frantoi, oltre alle altre eccellenze del territorio. Info: 327/8825334 o 329/9180028 o 329/6504406. Domenica, al termine della visita guidata disotterranea delle 11, «Rieti sotterranea golosa», visite con degustazione di prodotti locali. A, a cura del Cai di Amatrice, oggi, la XXIII Festa di San Martino: alle 9, dalla sede del Comune di Amatrice, partenza per San Martino lungo il sentiero Italia 300, alle 11.30 a San Martino la messa, quindi alle 13 il pranzo e, alle 14.30, concerto del coro Corale L’Aquila. Inoltre mercatino della Confraternita di San Martino.I «Notturni della città», viaggi-spettacolo a cura del Teatro delle Condizioni avverse con il terzo e ultimo percorso, oggi con partenza alle 21 dalla Biblioteca comunale diDopo il successo del Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio, per il Reate Festival, oggi alle 17, nella basilica di San Domenico, a, concerto di Daniele Rossi all’organo Dom Bedos Roubo. Il cartellone del Reate proseguirà poi dal 16 novembre e fino al 25.Oggi viene celebrato ail centenario della fine della prima guerra mondiale. Alle 10, gli onori ai Caduti del mandamento al Parco della Rimembranza e mostra di cimeli storici al Museo Archeologico. Alle 14.30, nella Sala conferenze del Museo delle Clarisse Eremite, conferenza e presentazione del libro «Il ruolo delle ferrovie nella Prima Guerra Mondiale» con gli autori, il generale Mario Pietrangeli e l’ingegner Michele Antonilli.