RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Il Reate Festival è pronto al debutto della sua decima edizione. Sarà «Il ritorno di Ulisse in patria», una delle tre opere rimaste della produzione teatrale di Claudio Monteverdi, a presentarsi al pubblico reatino del teatro Flavio Vespasiano di, mercoledì 10 ottobre, alle 21, in contemporanea con la diretta su Rai Cultura. Fino a domenica, invece, l’opera di Monteverdi sarà protagonista sul palco del teatro di Villa Torlonia, a, realizzata dal Reate Festival in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, il Teatro di Roma e il Teatro dell’Opera. La direzione musicale è affidata ad Alessandro Quarta, mentre la regia sarà curata da Cesare Scarton, direttore artistico del Reate Festival. Il Reate Festival dà cosi il via al suo cartellone, che proseguirà con il nuovo «Don Giovanni» di Mozart realizzato dall’Orchestra di Piazza Vittorio (Flavio Vespasiano, 6 e 7 novembre) e una produzione di teatro musicale per ragazzi presentata da Europa InCanto, nell’ambito del Progetto Scuole del Reate Festival. Quest’anno l’opera sarà l’«Aida» di Verdi (Flavio Vespasiano, dal 19 al 22 novembre) con L’Orchestra Europa InCanto diretta da Germano Neri. Ancora Europa InCanto, sempre nell’ambito del Progetto Scuole, proporrà «Pierino e il lupo» di Sergej Prokof’ev e «Il primo concerto dell’Orso Paddington», di Herbert Chappell (Auditorium Varrone, 24 novembre). I concerti organistici si terranno invece nella Basilica di San Domenico di Rieti sull’organo pontificio DomBedos-Roubo (Alessandro Alonzi, 21 ottobre; Daniele Rossi, 11 novembre). Quelli cameristici, nella cornice della chiesa di Santa Scolastica, affidati al violinista Stefano Mhanna (9 novembre), al Quartetto di Sassofoni Accademia (16 novembre) e a giovani musicisti di talento (Giovani talenti dell’Istituto Musicale di Rieti, 25 ottobre e 17 novembre). I biglietti per tutte le manifestazioni saranno in vendita, nei giorni dei concerti, presso il botteghino del teatro Flavio Vespasiano e, per gli spettacoli a Roma, presso il teatro di Villa Torlonia.torna a tingersi di nero con la finalissima dell’edizione 2018 di «Giallo al Centro», il festival letterario reatino dedicato alla letteratura gialla e noir. Dopo l’esordio a maggio 2017, tanti reading nell’anno e spin off come «Giallo Off» del dicembre 2017 e i due recenti «Giallo al Centro Estate» (a luglio ai Pozzi, protagonisti Francesca Bertuzzi e Mariano Sabatini e, in agosto, a Fara Sabina con i due romanzi «Il canaro della Magliana» di Massimo Lugli e Antonio Del Greco e «Rosso Barocco» di Max e Francesco Morini), la macchina organizzativa dell’associazione culturale Macondo inaugura la stagione invernale con la II edizione del suo appuntamento più importante. Oggi, dalle 18.30, all’House Design di via Roma 57, nelle conversazioni con il giornalista reatino Umberto Leoncini saranno protagonisti i finalisti di Giallo al Centro 2018 Sara Magnoli con «Se il freddo fa rumore» (Damster editore), Livia Sambrotta e «Tango Down» (Pendragon editore), «Questo sangue non è mio» di Giovanni Lucchese (AlterEgo edizioni), Alessandro Morbidelli e il suo «Storia nera di un naso rosso» (Todaro editore). In giuria, il vincitore dell’edizione 2017 Ariase Barretta (che trionfò con «H dalle sette piaghe», Meridiano Zero) e il presidente di Giallo al Centro, Piergiorgio Pulixi, che domenica 7 ottobre, nella conversazione con i giornalisti reatini Paola Corradini e Umberto Leoncini, al Sazerac Caffè di via Roma, alle 18.30, presenterà il suo «Lo stupore della notte» (Rizzoli editore), romanzo mattatore delle classifiche, firmato da una delle eccellenze del panorama giallo e noir italiano.Torna oggi «Invito a Palazzo», XVII edizione, promossa da Abi, in collaborazione con Acri: il primo sabato di ottobre, le storiche sedi di proprietà di istituti bancari e fondazioni aprono le porte per essere visitate insieme ai capolavori e alle collezioni all’interno. La Fondazione Varrone aderisce all’iniziativa aprendo Palazzo Potenziani, sede della Fondazione, e Palazzo Dosi Delfini, a. «Una iniziativa a cui aderiamo attivamente», dichiara il presidente, Antonio D’Onofrio. Dalle 10 alle 19 di oggi, ingresso gratuito con visite guidate a cura di «Rieti da Scoprire», ogni 30 minuti. Le visite guidate partiranno da Piazza Vittorio Emanuele II, con il Palazzo Dosi Delfini e si concluderanno a Palazzo Potenziani.Edizione numero 68 aper la sagra della porchetta in programma domenica, con prologo oggi. Tra musiche, sfilate in costume e spettacoli pirotecnici, il paese si riempirà di stand e punti di ristoro. Protagonista resterà la porchetta, che a Poggio Bustone viene preparata seguendo una ricetta originale: il calore del forno viene distribuito in maniera uniforme, il finocchio non viene utilizzato e massima attenzione all’equilibrio tra pepe macinato, aglio, rosmarino e sale.Appuntamento alle 10 di domenica 7 ottobre in sala consiliare aper un evento che in paese viene definito straordinario: sindaco e amministrazione presentano «Lo Statuto degli Orsini» del 1539 con la versione, per la prima volta, tradotta in italiano. Un documento unico, dove c’è di fatto la storia del paese secoli or sono. Interverranno il sindaco Angelandrea Angelici, il professor Lorenzo Tesei, autore della traduzione. Inoltre Rita Placidi, Giovanni Spagnoli, il consigliere regionale Fabio Refrigeri. Moderatore dell’incontro Sergio Menicucci. Dopo la messa delle 12, alle 13 intrattenimento culturale e conviviale presso agriturismo Stella Ippoliti nel progetto «TE-Regione Lazio per la terza età». Da oggi torna ail Teatro delle residenze a cura del Teatro delle Condizioni Avverse: appuntamento alle 21 in Sala Farnese con «Happy Times», liberamente ispirato ai capolavori del cinema muto di Charlie Chaplin, la produzione è del Gruppo Jobel. La Compagnia Le Maestre torna in scena acon l’esilarante spettacolo «Cribbio, Aladin» per la regia di Eliana Barberi al teatro San Michele, oggi alle 21, domenica alle 17.30. Festa in onore della Madonna del Rosario oggi e domenica atra appuntamenti religiosi e serate danzanti: questa sera si balla con Andrea e Pierluigi, mentre domenica sera chiuderà la festa, dopo lo spettacolo per bambini il pomeriggio, la messa e la processione accompagnata dalla Banda musicale Santa Cecilia di Cottanello, il liscio di Piero e Anisia band. Domenica ac’è «EnOrvinio», passeggiata enogastronomica tra degustazioni di vini, birre artigianali e piatti tipici, mercatini dell’artigianato, visite guidate. Motoraduno e auto d’epoca oggi pomeriggio ae, in serata, al Centro ippico la Locanda dell’Olio si terrà la festa della birra, tra stand gastronomici e musica live.