RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Saltano i tappi del vino novello che, insieme all’olio nuovo, le castagne e le specialità tipiche locali, caratterizzano l’autunno in Sabina. Musica e sapori d’autunno, domenica, a: dalle 10 e per l’intera giornata mercatini artistici, prodotti artigianali e biologici, degustazioni di caldarroste olio extravergine d’oliva e vino novello. Dalle 12 il pranzo in piazza tra primi piatti, carni alla brace, caldarroste e, nel pomeriggio, bruschette. Mostra di arte e mestieri della civiltà contadina. A, oggi dalle 18, la festa delle castagne e del vino novello con stand gastronomico ed esibizione del gruppo folk Città di Cures e, a seguire, spettacolo di magia. A, oggi e domenica, la VI edizione della Fiera di San Martino, che segna il Capodanno agricolo: mostre fotografiche e di pittura ed espositori accanto alle degustazioni. Domenica torna a«Andar per olio e per cultura in motocicletta», evento dedicato al mototurismo di qualità, tra visite guidate a monumenti del territorio umbro-sabino e gastronomia con olio dop Sabina direttamente nei frantoi, oltre alle altre eccellenze del territorio. Info: 327/8825334 o 329/9180028 o 329/6504406. Domenica, al termine della visita guidata disotterranea delle 11, «Rieti sotterranea golosa», visite con degustazione di prodotti locali. A, a cura del Cai di Amatrice, domenica, la XXIII Festa di San Martino: alle 9, dalla sede del Comune di Amatrice, partenza per San Martino lungo il sentiero Italia 300, alle 11.30 a San Martino la messa, quindi alle 13 il pranzo e, alle 14.30, concerto del coro Corale L’Aquila. Inoltre mercatino della Confraternita di San Martino.Questa sera al’evento culturale del Coro Cai di Rieti che commemora il centenario dalla fine della prima guerra mondiale: appuntamento al teatro Flavio alle 21 per «esplorare», sotto la direzione di Emanuele Stracchi, l’atmosfera del periodo, avendo come riferimento la montagna e la sua voce. Alla serata parteciperà il doppiatore Luca Violini, attore e speaker di La7, che leggerà alcune pagine dalla letteratura militare del periodo. L’evento inoltre ricorda l’85°della sezione Cai di Rieti. Stasera alle 20.30 a Toffia, lo spettacolo «Fegato napoletano o alla veneziana» di e con Silvana Mariniello. Regia di Salvatore Chiosi, musiche di Egidio Grasso. I «Notturni della città», viaggi-spettacolo a cura del Teatro delle Condizioni avverse con il terzo e ultimo percorso, domenica con partenza alle 21 dalla Biblioteca comunale di Forano.Dopo il successo del Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio, per il Reate Festival, domenica alle 17, nella basilica di San Domenico, a, concerto di Daniele Rossi all’organo Dom Bedos Roubo. Il cartellone del Reate proseguirà poi dal 16 novembre e fino al 25.«Tre e trentasei. Storie e immagini del sisma del 24 agosto 2016», il racconto e il ricordo vivido di Fabrizio Colarieti, riceverà oggi il Premio di Cultura «Come Barbara», giunto alla ventesima edizione. Nel quadro dei festeggiamenti in onore della patrona cittadina, «non vogliamo far spegnere i riflettori riguardo il problema del sisma - sostiene Pino Strinati, presidente dell’Associazione Santa Barbara nel mondo. - Colarieti è stato tra i primi giornalisti ad accorrere sul posto e il suo libro, a mio avviso, è il più significativo. Per questo abbiamo pensato a lui per il premio “Come Barbara”. Il nostro impegno è quello di continuare a mantenere accesa la luce sul sisma e il libro di Fabrizio Colarieti è quello che più si sposa con il nostro obiettivo». Sarà l’Associazione culturale Santa Barbara nel Mondo a premiare, all’Auditorium Varrone dia partire dalle 17, il lavoro del giornalista, che rappresenta una delle punte di diamante della reatina Funambolo edizioni. Il libro, attraverso il conferimento del premio, vede meritatamente riconosciuto il valore «memoriale» della ricostruzione, che sviluppa sul piano narrativo e fotografico, della tragicità e della grandezza dei vissuti del post-sisma, arricchita dal contributo inedito degli scatti dei fotografi reatini Emiliano Grillotti e Francesco Patacchiola. «Sono molto contento di questo premio - dichiara Colarieti - perché mi viene concesso nell’ambito delle celebrazioni per Santa Barbara, non solo patrona di Rieti, ma anche dei Vigili del Fuoco. Il mio libro, con le storie e le immagini, parla a lungo dello sforzo degli uomini e delle donne del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione del sisma dell’agosto del 2016 che ha colpito Accumoli e Amatrice. Quindi un premio che va soprattutto a loro e a quanti in quelle ore hanno prestato il loro aiuto a chi ne aveva estremo bisogno».Tornano i laboratori di «Spazio all’Arte», collegati alla mostra «La Collezione d’arte della Fondazione Varrone. Opere di Antonino Calcagnadoro e Giuseppe Ferrari», con il coinvolgimento del Gruppo Jobel. Le iniziative si svolgono il sabato dalle 16.30 nella Sala Mostre di Palazzo Potenziani, a, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria all’e-mail: eventi@fondazionevarrone.it. Il primo appuntamento è per oggi, con il laboratorio «Colori d’autunno», a cura di Simona Bernardini di ArtLab. L’iniziativa di domani è rivolta ai bambini tra 5 e 10 anni, che potranno imparare a distinguere i colori dai toni caldi da quelli freddi, sperimentando varie tecniche artistiche.Stasera alle 21 a, nella Sala Farnese, va in scena «Santissima mia» della compagnia teatrale Errare Persona. Spettacolo di prosa e musica di Damiana Leone con la stessa Leone, Anna Mingarelli, Francesca Reina, nel progetto «Racconta la Guerra». Domenica verrà celebrato ail centenario della fine della prima guerra mondiale. Alle 10, gli onori ai Caduti del mandamento al Parco della Rimembranza e mostra di cimeli storici al Museo Archeologico. Alle 14.30, nella Sala conferenze del Museo delle Clarisse Eremite, conferenza e presentazione del libro «Il ruolo delle ferrovie nella Prima Guerra Mondiale» con gli autori, il generale Mario Pietrangeli e l’ingegner Michele Antonilli.