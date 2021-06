Sabato 26 Giugno 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Sono trascorsi 70 anni da quando la porchetta di Poggio Bustone ha iniziato a farsi apprezzare ben oltre i confini provinciali, grazie a una delle sagre più longeve della tradizione gastronomica reatina. In questo fine settimana dove tornano le tradizioni, quelle belle, a Poggio Bustone c’è la sagra della porchetta, edizione numero 70, che rappresenta un grande segno di ripartenza. E la sagra torna in una “special edition” estiva, dopo la pausa forzata, a causa della pandemia, grazie alla Regione che ha permesso di recuperare l’edizione 2020. Tant’è che poi ad ottobre ci sarà l’edizione che era programmata per quest’anno. Si tratta di uno degli appuntamenti più tradizionali del Reatino. Fino a domenica, la Pro loco di Poggio Bustone organizza eventi, convegni e piaceri culinari. Questa mattina gli stand enogastronomici aperti dalle 9 e, nel pomeriggio, mostra fotografica e convegno dedicati sempre al maiale e alle tradizioni dal 1950 a oggi e, in serata, la musica con la cover degli 883 8cento8anta3 con gli Havisham band. Si concluderà domenica 27, con il ricevimento nella sala consiliare del palazzo medievale, con degustazioni e poi la Banda orchestra Dino Gentileschi di Poggio Bustone, mentre nel pomeriggio ancora un intrattenimento musicale e, in serata, alle 20.30, la premiazione della “Miglior Porchetta 2021”. L’evento si svolge da piazza Battisti al centro storico. «Edizione speciale e voglia di ripartire - spiega lo storico presidente della Pro loco, Giulio Rubimarca, che sta per diventare un ex, anche se continuerà in altro ruolo, dal momento che la sagra segnerà una sorta di simbolico passaggio del testimone col nuovo presidente, Sauro Battisti. - Non è stato facile ripartire e i tempi incerti e stretti ci hanno fatto correre ma ci siamo riusciti. La Regione Lazio ha dato questa possibilità, recuperare il 70esimo anniversario della sagra entro giugno, senza nulla togliere alla sagra che tradizionalmente si svolgerà a ottobre. Grandi collaborazioni, a iniziare dall’azienda vinicola Le macchie di Castelfranco e, soprattutto, è grande l’invito che facciamo di venire a Poggio Bustone per una tre giorni che porta un grande segnale di ripartenza». La Regione, che annovera la sagra di Poggio Bustone come uno degli eventi tradizionali di punta dell’intero Lazio, ha permesso di recuperare questa sentita e partecipata sagra che è nata nel 1950, entro giugno. Cosa che avviene nel weekend in attesa della 71esima edizione già programmata per ottobre prossimo.

La “Notte Romantica” nei borghi più belli d’Italia, oggi a Orvinio, con la VI edizione di “Speciale Arte”. Evento dedicato all’amore e al romanticismo con focus sull’“Amore per l’Arte”. Dalle 18 in poi aperitivi e cena in bar e ristoranti. Visita guidata notturna tra gli angoli più belli e le leggende del borgo, flash mob artistici. La proiezione del capolavoro “Luci della città” di Chaplin con visione all’aperto. E, infine, il bacio di mezzanotte.

Cinquanta candeline per l’Infiorata del Sacro Cuore, a Poggio Moiano, organizzata dalla Pro loco. Dal lancio dei petali durante i cortei a veri e propri quadri artistici, di strada ne ha fatta l’infiorata di Poggio Moiano, tanto che oggi chi “guida” le infiorate sono dei veri e propri maestri infioratori. Nell’Infiorata vengono realizzati oltre 300 metri di tappeti floreali, caratteristici quadri con le più belle tonalità cromatiche che la natura offre. Quest’anno l’infiorata verrà festeggiata in un modo molto particolare. Oggi la realizzazione del rosone al centro della piazza e poi c’è la passeggiata botanica alla scoperta dei fiori locali. Nomi, caratteristiche, profumi con esperti a disposizione e, in serata, la musica, stand gastronomico e degustazione di bruschetta con olio evo Alta Sabina, “Canti e Fiori”, con la partecipazione di quattro cantanti lirici che arrivano dall’Argentina e la Banda musicale Don Antonio Santini. Domenica, per la giornata di chiusura, è in programma anche un’escursione con la guida Daniele Moschini alle “Cascate del Rio”, nel Parco naturale dei Monti Lucretili. Quindi, le premiazioni degli infioratori.

A Vacone, oggi, presso il Pago, l’inaugurazione del percorso artistico di Andrea Gandini, il giovane artista che ha realizzato una serie di sculture e installazioni ambientali permanenti per ridare dignità al luogo. Alle 9.30 presentazione del progetto e conferenze naturalistiche e antropologiche. Alle 12.30, il taglio del nastro e, nel pomeriggio, favole per bambini, visite guidate e poesie nel bosco.

A Casperia oggi c’è l’ultimo concerto della rassegna “Note Annunziate”, nella chiesa della Santissima. Alle 19 il concerto del quartetto Crescendo, con Caterina Bono e Lorenzo Fabiani, Adriano Ancarani, Carla Tutino. Si tratta del concerto “Rossini e gli archi”, musiche di Mozart, Rossini, Borodin e altri. A Fara in Sabina, il teatro Potlach oggi alle 19 propone “Albania casa mia”, di e con Aleksandros Memetaj. Testo divertente e commovente, autobiografico, di un giovane attore e autore che racconta la storia di un figlio che crescerà lontano dalla sua terra natia. Domenica alle 18.30 “Viva Verdi”, ad opera della Compagnia lirica teatrale Dove è la bussola?, con i cantanti lirici argentini Natalia Quiroga Romero e Gustavo Vita, con musiche di Verdi. A Collevecchio, nella chiesa del Convento di Sant’Andrea, domenica alle 18.30, il programma musicale “Sefarad - Canti e racconti dalla Spagna Sefardita, Araba Andalusa e Cristiana”, a cura di Claudio Merico e Giulia Tripoti.

Nuovi appuntamenti di spettacolo nel fine settimana per il festival il Passo Umile e Lieto. A completare questa serie, il concerto di Carlos Paz, voce dell’Orchestra di Piazza Vittorio, domenica 27 alle 17, al Santuario francescano di Greccio e, alle 18.30, il concerto del reatino Raffaello Simeoni ai ruderi della chiesa di San Giovanni a Contigliano. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e realizzati nel rispetto delle regole sanitarie. La rassegna è organizzata da Finisterre, con il contributo della Regione Lazio, la collaborazione della Diocesi di Rieti, di ProMis e Ass. Mundus, con il patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Contigliano, e dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. La direzione artistica è di Davide Rondoni ed Erasmo Treglia.