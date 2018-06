RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Una «Giornata di sport per la vita» a Casperia, organizzata dal Gruppo comunale Aido. La mattina in piazza il raduno dei motociclisti Gli Squinternati mentre alle 10.30, al campo sportivo comunale, l’esibizione della Banda musicale di Casperia e delle Majorettes apriranno il triangolare di calcio tra la Nazionale italiana trapiantati, la Fcd Casperia e la Evergreen Stars con le vecchie glorie della Lazio tra cui Nanni (che ha legato il suo nome al primo scudetto biancoceleste), Mimmo Caso, Piscedda, Beruatto e tanti altri.



Infiorata del Corpus Domini in piazza Cesare Battisti, a Rieti. Oggi si terrà a Poggio Mirteto «Mercante in fiore 2018», mostra mercato di piante e fiori particolari, con vivai specializzati, artigiani e produttori tipici, oltre ai ristoratori del territorio che, in piazza Mario Dottori, offriranno piatti tipici della cucina locale. Previste visite guidate alle chiese con l’Associazione Amici del Museo, spazio bimbi in piazza Garibaldi. Oggi, poi, l’infiorata del Corpus Domini. Visite guidate oggi alle 11 e alle 16 al Roseto Vacunae Rosae presso La Tacita a Roccantica. Primo al mondo a livello concettuale, secondo per varietà dopo Sangerhausen in Germania, ospita circa 5.500 varietà di rose, distribuite su 2 ettari. Info e prenotazioni 0765/639031.



L’«irriverente» Ascanio Celestini, attore di teatro dalla pacata ironia e dall’impegno sociale, andrà in scena oggi alle 16 nello spazio adiacente alla scuola ad Amatrice. «La ballata dei senza tetto» è lo spettacolo gratuito offerto da Romaeuropa Festival e Teatro di Roma nel quadro dei «120 motivi in più per tornare nelle Valli Reatine», promosso dopo il sisma del 2016 da Mibact e Regione Lazio. Voce e regia di Ascanio Celestini, con Gianluca Casadei alla fisarmonica, tastiere e live electronics, il progetto narrativo smonterà i racconti della trilogia composta da Laika, Pueblo e un terzo spettacolo in lavorazione.

L’intento è di «scrivere una drammaturgia unica fatta di tanti personaggi che si muovono in un unico ambiente: una periferia che ruota attorno a due parcheggi, quello del supermercato e quello di un grande magazzino pieno di pacchi». Una narrazione, dunque, della e nella periferia i cui personaggi possono essere il barbone di Laika o la barbona di Pueblo. La cassiera del supermercato di Pueblo o la Vecchia di Laika che va a fare la spesa insieme alla prostituta e alla donna con la testa impicciata. «Giobbe l’analfabeta che conosce il grande magazzino a memoria» ha una storia già scritta come il magazziniere che odia lo zingaro in Pueblo. Qui Celestini narrerà con suggestione ciò che vede, a volte ciò che conosce, altre ciò che immagina.



Iniziativa coi motori protagonisti, oggi, è «Donna Sprint - raduno della solidarietà in Sabina», a partire dalle 8: un percorso (da scoprire) per sole donne, da Rieti ad Amatrice, e ricavato per Pneumologia del de Lellis. Informazioni sulla pagina facebook dedicata.



«Porte aperte in fattoria», organizzata dalla Filiera latte del Lazio: oggi, la proposta è per visite guidate gratuite nelle stalle della provincia di Rieti per scoprire da vicino il ciclo del latte e dei suoi derivati. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata iscrivendosi sul sito www.filieralattelazio.it/visite o telefonando al numero 06/32803470. Su www.filieralattelazio.it/ l’elenco completo delle aziende visitabili domenica nel Reatino.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA