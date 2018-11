© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Il prodotto principe della Sabina, l’olio extravergine d’oliva, protagonista oggi a. L’associazione Pro-Canneto organizza la 21esima Festa dell’olio nuovo, tra stand gastronomico di prodotti tipici e degustazione dell’olio nuovo. Tra gli appuntamenti di oggi, alle 10.30, la presentazione del libro «La strada bianca», a cura di Domenico Pini. Corso di assaggio olio alle 11 e alle 15. Alle 12.30, spettacolo del Teatro Potlach e, a seguire, il pranzo. Ad accompagnare, musiche e canti popolari, bruschette e vin brulé.Oggi, presso l’Abbazia di, mercatino straordinario per l’intera giornata con artigianato e prodotti a km0. Olio, storia e cultura a, oggi dalle 15.30, al Museo dell’Olio della Sabina di Castelnuovo di Farfa, dove sarà possibile partecipare a una visita narrata. A, «Rieti Sotterranea Golosa», con visite e degustazione di prodotti locali, oggi, al termine della visita guidata delle 11 di Rieti Sotterranea.Il Festival laboratorio interculturale del Teatro Potlach, oggi alle 17, porta sulla scena di«Mia nonna era una sirena»: produzione del Teatro Di Onisio. Questa mattina a, alla libreria Calliope, per «Incontri in libreria», Marco Cassini ed Emiliano Sbaraglia presentano la Casa Editrice Sur. Oggi a, dalle 11, la Biblioteca Angelo Di Mario, a Palazzo Iacobuzzi, ospita Roberto Lorenzetti, direttore dell’Archivio di Stato di Rieti, che presenterà il libro «Il tributo pagato dalla Sabina alla Grande Guerra». Al termine, le insegnanti Teodora Scacchi e Cinzia Quinzi ricorderanno i Caduti di Vallecupola e i sopravvissuti alla guerra.Concerto di beneficenza, oggi alle 18.30 all’Abbazia di Santa Maria di Farfa. L’iniziativa «End polio now» vede un concerto a cura del Rotary club Sabina Tevere a sostegno della lotta alla poliomelite. Protagonista il Trio Monaco: Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala di Milano; Alessio Allegrini, corno solista dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia; Oliver Kern, pianista. Nella serata verranno raccolti fondi per ricerca e azioni contro la malattia.torna a essere «il paese di Babbo Natale». Ogi, domenica 18, e 25 novembre e poi a dicembre, dalle 10 alle 19, con accesso gratuito, la VI edizione tra musica, mercatini, locanda del borgo, animazione e prodotti tipici.Art’In Fabbrica, fino al 23 novembre, alla Telpress Italia di. L’azienda, attiva nel settore dei servizi stampa e comunicazione, ospita le opere di artisti reatini nei suoi spazi produttivi, in via Maestri del Lavoro, per l’occasione aperti al pubblico dalle 10 alle 17. Decine le opere di pittura, scultura e fotografia esposte, da quelle di Felice Rufini, Itzel Cosentino e degli artisti de «L’Altro Studio» di Alessandro Melchiorri. All’iniziativa di Unindustria, Telpress ha accompagnato la creazione di una giuria di artisti e giornalisti sulle opere che valorizzano la «cultura d’impresa». «Art’In Fabbrica è un modo semplice e originale per portare in azienda un contributo della creatività del territorio - dice Pasquale D’Innella, fondatore e amministratore unico di Telpress Italia. - Creatività e innovazione sono elementi indispensabili del saper fare, il cuore pulsante di ogni impresa».«Musica dal mondo», oggi dalle 17, al teatro parrocchiale di Madonna del Cuore, a, con la Piccola orchestra Soleado. Il maestro Roberto Carotti e i suoi musici tornano a suonare dal vivo in un concerto dedicato a Bruno Cagli. L’iniziativa cade nel 150esimo anniversario della morte di Rossini, e non mancherà il ricordo del grande compositore pesarese.