© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino., fino a domenica, c’è Made in Sabina. Un’occasione per conoscere e assaggiare le produzioni agricole locali con oltre 50 produttori e coltivatori diretti che si ritrovano nel parco comunale Il Monte. L’evento si inserisce all’interno del progetto del Comune di Montasola «Sei Montasolino se». Il Comune, insieme a un gruppo di associazioni locali, ai piccoli agricoltori e singoli cittadini, propone un grande evento-vetrina per quell’agricoltura legata alle tradizioni. Gli espositori sono suddivisi all’interno del parco in aree tematiche: i birrifici artigianali, le cantine vinicole e le distillerie, i caseifici, le norcinerie e macellerie, i produttori di frutta e verdura, i produttori di farine e loro derivati dal pane alla pasta, i produttori di spezie ed erbe aromatiche, i produttori di miele, conserve e marmellate e, ovviamente, i produttori di olio extravergine di oliva, prodotto di punta della Sabina. E' possibile degustare piatti della tradizione contadina: oggi a pranzo è possibile farsi cucinare dai cuochi locali i prodotti acquistati dagli espositori, mentre la sera faranno da padrone gli arrosticini di pecora. Domenica dalle 12, la Sagra delle antiche polente. A fare da cornice all’evento la musica, con il concerto, questa sera, dei Siamo solo noi, cover band ufficiale di Vasco Rossi.I sapori del borgo antico, oggi e domenica, a: antichi mestieri, prodotti tipici e tradizionali, sapori del territorio nella due giorni tra i vicoli e cantine del castrum medievale. Asi chiude l’edizione 2018 di «Memoriae, Cori delle terre del sisma del Centro d’Italia»: oggi dalle 17, all’Auditorium Varrone, si esibisce il Coro lirico La Fenice di Roma diretto da Alessandro Aniballi. A seguire, concerto di brani lirici con il tenore Stefano Rossi e le soprano Federica Rinaldi ed Elisabetta Rossi, dirige il maestro Paola Pisa. Domenica ala festa dell’olio di oliva della Sabina. Festa d’autunno a, domenica, in località, con la tradizionale polentata, castagne e prodotti tipici. Oggi a, presso l’area fiera, degustazioni e dimostrazioni per «Frasso in Ottobre». Domenica ail mercatino dell’artigianato e prodotti km0., per la rassegna «10 Spettacoli per un Teatro», stasera alle 20.30 va in scena «Il malato immaginario» di Molière. Sul palco Anna Grazia Ascenzi, Laura Befani, Antonietta Dalla Nave, Antonio De Martino, Bruna Maccario, Maria Teresa Lonero, Maria Pia Massimi, Lorenzo Parlati, Franco Simone. Adattamento e regia di Stefania Papaluca. A, oggi, «Re-interpretazionicon pennelli e musica e due artiste»: mostra di inchiostri e acquarelli di Chalice Mitchell e il concerto per voce e chitarra di Lydia Monzo.«Vivere Trebula Mutuesca», oggi, a, con iniziative a cura del Comune e col contributo della Regione, presso il sito archeologico dell’Anfiteatro di Trebula Mutuesca. Al mattino, percorso «il Cammino di fede di Santa Vittoria»: appuntamento in piazza XXIV aprile. Alle 12 corteo in costume del Gruppo Storico Romano dal centro al parco archeologico, dove alle 13 ci sarà uno stand gastronomico. Seguiranno spettacoli con danze e riti dell’antica Roma e gladiatorio. Dalle 16.30 visita al Parco di Trebula Mutuesca.Oggi, a partire dalle 9, giornata di studio a Santa Maria di«Da Forum Novum a Vescovio. Per uno stato degli studi sulla maior ecclesia Sabinensis», a Vescovio, all’Oasi di Vescovio. La giornata, organizzata dalla Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti in collaborazione con la Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto, «intende porre l’attenzione sulle testimonianze culturali e le origini cristiane dell’antica diocesi di Vescovio foronovana, confluita nell’attuale giurisdizione ecclesiastica di Sabina-Poggio Mirteto», si spiega in una nota. Si parte con i saluti del cardinale titolare di Sabina Giovanni Battista Re, Marcelo Sánchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, Ernesto Mandara, vescovo di Sabina-Poggio Mirteto, Stefano Gizzi, soprintendente ad interim Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, Michele Concezzi, sindaco di Torri in Sabina. La prima sessione, dalle 9.30 alle 13.30, presieduta da Marco Buonocore della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, svilupperà le «Prospettive di valorizzazione dell’area archeologica foronovana alla luce degli interventi di recupero e restauro in corso». A seguire, fino al pomeriggio, si parlerà con diversi interventi di altri temi. Alle 15, visita guidata alla chiesa di Santa Maria a cura di Elena Onori.