RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Teatro a. Questa sera al teatro San Michele, parte la seconda rassegna del teatro e dello spettacolo musicale della Bassa Sabina. La kermesse è organizzata dall’Associazione di volontariato «...Niente fischi! ...Si recita!», con la cantante e attrice Silvia Lastilla, gli attori e registi Aldo Lops e Marina Vitolo. Si parte subito con la commedia «Non è una Tragedia» scritta, diretta e interpretata da Geppi Di Stasio, con Wanda Pirol e Rino Santoro, vale a dire il «gotha» del teatro delle Muse di Roma, attori che hanno nelle compagnie teatrali dei De Filippo, dei Giuffrè, Buzzanca. Info e prenotazioni al 389/6793095 e 339/5318478.Questa sera alle 21, al teatro Potlach di, «Alla ricerca del tempo perduto», con Duccio Camerini e la regia di Pino Di Buduo. Si tratta del debutto della co-produzione del Teatro Potlach e de La Casa dei Racconti. Camerini e Di Buduo prendono il più lungo libro mai scritto e ne traggono un racconto fulminante, un viaggio dell’io, una storia che è anche un’enciclopedia di storie, un punto di vista su com’è fatto - e come dovrebbe essere fatto - il mondo. Domenica alle 18, al teatro Manlio di, i canti e racconti della Spagna Sefardita e Araba Andalusa a cura di Claudio Merico e Giulia Tripoti. In occasione del concerto, sarà presentata la rassegna «Sabina Etno Fest», creata e ideata da Karkum Project. Un festival tutto da scoprire, incentrato sui popoli e le culture del mondo, che punta a diventare una nuova realtà artistica e culturale del territorio., nel Castello Orsini, la Gilda dei Guitti metterà in scena lo spettacolo teatrale «D’ispirato alla Divina Commedia». Questa sera, dalle 20.30, al centro anziani di, «festa a ballu», col concerto dei MoBo Duo, composto da Roberto Boccacci e Ludovica Morleo, che eseguirà un vasto repertorio di pizziche, tarantelle e saltarelli. L’evento è organizzato dal corso di danze popolari di Poggio Mirteto. E’ previsto anche un momento gastronomico con pasta all’amatriciana. E sempre a proposito di gastronomia, domenica per i buongustai la «sagra della pecora a la callaru», presso il parco comunale Il Monte di, a partire dalle 12.«Merenda di beneficenza», oggi dalle 15.30, a cura delle volontarie dell’Associazione «Adozioni del Cuore», presso l’Agriturismo Sant’Ilario sul. Un’iniziativa per dare un sostegno agli amici a quattro zampe: il ricavato sarà devoluto agli ospiti del canile sanitario di Rieti, per acquistare medicinali per la cura della Leishmaniosi. Partecipazione a offerta libera.Un concerto di musica tra classica e jazz e film in programma nel fine settimana di «Sabina in prima fila», la kermesse realizzata dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, in collaborazione con la Rete cultura in Sabina e con Atcl. Il quartetto Puck, composto dal pianista Stefano Caponi, dalla flautista Lucrezia Cortilli, dal percussionista Riccardo Colucci e dal contrabbassista Stefano Corato, darà vita al concerto «Dal classico al jazz passando per il barocco», questa sera alle 21 al teatro diIl cinema sarà comunque il piatto forte del cartellone del weekend: stasera alle 21, al teatro di, sarà proposto il film di Matteo Garrone «Dogman». Sempre oggi alle 21, alla Casa del Cittadino di, «La truffa dei Logan» di Steven Soderbergh. Alla biblioteca comunale di, il film di Paola Randi «Tito e gli alieni» con Valerio Mastandrea, stasera alle 21. Il cartellone prosegue poi domenica alle 18 al teatro San Michele dicon la commedia esilarante e commovente «Non ci resta che vincere» del regista spagnolo Javier Fesser. Alle 18 di domenica sono previsti anche i film «Troppa grazia» di Gianni Zanasi alla sala Elpidio Benedetti (ex Casa delle Culture) die «Il mistero della casa del tempo» con Jack Black e Cate Blanchett, sempre alle 18 di domenica, al teatro di. A«Se son rose», divertente commedia di e con Leonardo Pieraccioni, presentata alle 18.30 nel duecentesco Convento San Paolo.Fino a domenica torna ail Festival internazionale dello Street Food. Il tour del cibo da strada, che nella tappa di Roma ha visto la partecipazione di oltre quattrocentomila persone, arriva in piazza Mazzini con un carico di prelibatezze italiane e straniere. «Vogliamo far conoscere una nuova ristorazione - spiega l’ideatore, Alfredo Orofino - una ristorazione mobile, realizzata solo ed esclusivamente con cibi che puntano alla qualità senza tralasciare il buon bere, l’accoglienza e l’aggregazione tra culture». La manifestazione nasce dall’idea di portare all’aria aperta il cibo che generalmente non si ha modo di mangiare a casa, gustando sapori di varie nazionalità. Ristoranti su ruote che girano l’Italia e propongono nuove prelibatezze gastronomiche, all’insegna della qualità e realizzate con estrema professionalità. A Rieti saranno in pista cibi pugliesi con la «bombetta di Alberobello», laziali con la «Puccia Pontina», «la porchetta di Ariccia» e la cucina romana, napoletani «con la pizza fritta di Napoli» e le sfogliatelle, cibo da strada con le tipicità genovesi, toscane, siciliane, ma anche internazionali con il banco irlandese, la «paella» spagnola, la cucina bavarese e quella argentina, accompagnate da birrifici artigianali. Giorni non di solo cibo, ma anche di spettacolo e intrattenimento. Stasera alle 21 la musica sarà quella brasiliana di Marcelo Ferreira e la Banda Tamborimbao, direttamente dal carnevale di Salvador de Bahia. Partecipa alla serata anche il gruppo di Capoeira Topazio, pronti a coinvolgere la città in una serata unica. Domenica dalle 19 il concerto di ukulele, con gli Ukus in Fabula, band composta da Daniel Dencs, Gabriele Proietti e Cristiano Riccardi, musicisti eclettici che cantano e suonano con l’ukulele creando un mix esplosivo di colori e suoni che vanno dalla musica tradizionale a quella classica, passando a quella delle rock band.