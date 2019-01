© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.E’ una delle sagre più antiche, la sagra della bruschetta di, giunta quest’anno alla 57esima edizione. Oggi e domenica protagonista l’olio extravergine di oliva. Si inizia oggi con l’oro verde della Sabina, che esalterà il sapore delle salsicce e degli spaghetti all’amatriciana preparati dalla Pro loco di Amatrice. Domenica sarà la volta della zuppa di farro al tartufo, delle fregnacce alla sabinese, della sidra e delle «saltapadelle» cucinate con acqua, farina, sale e mentuccia dalla Pro loco locale. Ricco anche il programma degli intrattenimenti, tra mostre, passeggiate panoramiche e a cavallo, musica dal vivo, tavole rotonde, attività ludico- creative per i bambini e visite al frantoio della Cooperativa olivicola e all’antica Mola Alfio Marri del ‘700. Fra i momenti più attesi della festa, domenica, le performance della violinista Erika Fini e la sfilata che vedrà protagonisti il Gruppo Folk SaludoS - Pro loco Nuoro, la Banda musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme, il Corpo bandistico Città di Casperia e le Majorettes di Casperia. Durante la sagra, visite al Palazzo del Gatto, che, tra gli altri, ospiterà automi del Modern Automata Museum e «Oh!», mostra di Valeria Gasparrini., Sala della Cultura, oggi alle 18, la conferenza «La guerra in Jugoslavia», raccontata attraverso il cinema. Relatore è Chiara Vitucci, professore ordinario in Diritto Internazionale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. Per la stagione teatrale, al teatro Potlach di, stasera alle 21, lo spettacolo «Maria Callas Masterclass», di Terrence McNally, con Mascia Musy, Sarah Biacchi, Chiara Maione, Andrea Pecci e Diego Moccia. Domenica alle 17 lo spettacolo «Il Circo Magico». A, oggi alle 18, al teatro comunale, va in scena «San Giorgio e il drago», musica e testi di Daniele Mutino, immagini di Assunta Petrocchi.Festa delle edicole a cura di Ediconet e Cna di Rieti, in collaborazione con Regione e Comune di Rieti. Domenica alle 16, all’Auditorium Varrone di, in via Terenzio Varrone, va in scena «Dialoghi con Trilussa», una produzione del teatro Potlach, per la regia di Pino Di Buduo e con l’attrice Daniela Regnoli. Al termine saranno consegnate le pergamene con la storia delle edicole aderenti alla Rete Ediconet.La compagnia ArabianBlue Dance Company propone stasera alle 21 «Caravanserraglio», spettacolo tra fantasia e realtà, al teatro Flavio Vespasiano di. Scritto e diretto da Anna Maria Malgeri, porterà gli spettatori in un luogo magico, dove tutte le dimensioni e i popoli degli universi si incontrano, fino al trionfo della fratellanza. La compagnia e la scuola di danza orientale, ArabianBlue Dance Company, già La Luna Danzante, è stata fondata nel 1995 da Anna Maria Malgeri. Il gruppo, con 14 danzatrici reatine, romane, bolzanine e siciliane, ha presentato «Caravanserraglio» in prima nazionale a Bolzano. Il teatro di Rieti accoglie il secondo appuntamento della compagnia, che il 6 marzo sarà a Roma e poi in tour in Calabria e Sicilia. Sul palco Anna Maria Malgeri, Elisa Figorilli, Elisabetta Leone, Elisar Kinj, Giulia Armeni, Lorella Broccoletti, Maria Gambelli, Maria Claudia Fidanza, Maria Grazia Pierucci, Marzia Bagnuoli, Melissa Smordoni, Mirella Paulon, Monica Sinibaldi, Paola Inches e le Bluettes. Lo spettacolo sposa la solidarietà: «La partecipazione di ognuno - spiegano dalla compagnia - consentirà di devolvere il ricavato all’Associazione Oltreconfine Onlus, per contribuire a realizzare un progetto per donne eritree, giovanissime, senza marito, perché in guerra o vedove, con due o più figli, che con soli 30 euro al mese possono vivere». Prevendita biglietti (12 euro intero, 8 ridotto) al 333/2751916 o oggi al botteghino del teatro, h.10-13 e 16-19.Fine settimana di festa grande aper l’evento storico culturale più sentito e più amato. Domenica la città scenderà in strada per assistere all’edizione numero 39 della sfilata dei Cavalli Infiocchettati, organizzata dall’Associazione Porta d’Arce. Programma tradizionale con elementi di innovazione, quello previsto quest’anno: molte le iniziative collaterali che si alterneranno prima di arrivare alla partenza del corteo di cavalli. Inaugurata la mostra «Women in Art», con le opere delle artiste Itzel Cosentino e Maia Palmieri, che resteranno in visione fino a domenica nella sala mostre del Comune di Rieti. Oggi dalle 11 alle 17, al lungovelino Bellagamba, i bambini potranno entrare in contatto con il mondo dei cavalli grazie alla tradizionale cerimonia del «Battesimo della sella».Domenica si comincerà alle 12 con un corteo in costume che percorrerà la strada da piazza Chiesa del Suffragio (Porta d’Arce) fino alla chiesa di Sant’Antonio Abate, dove verrà rievocata la cerimonia della benedizione dei cavalli. Un rito che condurrà direttamente alla sfilata, con i cavalieri che si raduneranno nella zona del foro boario. La partenza della sfilata è prevista da lì alle 14 per poi proseguire passando per la Salaria e arrivare a Porta d’Arce per il saluto delle autorità. Da lì il percorso proseguirà secondo il classico itinerario: via Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, via Cintia, piazza Marconi, viale Verani, sosta in piazzale Leoni, via Theseider, viale Matteucci, via Sacchetti Sassetti, via Salaria per Roma, piazza della Repubblica, via Porta Romana, piazza Cavour, ponte Romano sul Velino, via della Verdura, piazza Bachelet, via Falcone, via Borsellino, via dei Gerani, via Cintia, piazza Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, fino alla conclusione sempre a Porta d’Arce, in piazza chiesa del Suffragio. In occasione della festa dei Cavalli Infiocchettati saranno ufficializzati nuovi gemellaggi con i comuni di Vignola e Sant’Oreste, nel nome di Jacopo Bortazzi noto, appunto, come Il Vignola.