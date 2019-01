© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Adè già carnevale. L’Associazione Accumolinsieme, per «Laga Eventi», organizza, presso l’area commerciale Monti della Laga, il primo concorso «Mascherina d’oro Accumolinsieme». Dalla mattina alla sera, il mercatino di prodotti enogastronomici con esposizioni, degustazioni e vendita. Ancora musica con Eliana & Cristian Party music ‘70, ‘80, ‘90.In Sabina, a, alle 17, spazio al teatro per ragazzi con lo spettacolo il «Circo Magico» a cura del Teatro Potlach. Sagra del polentone, domenica, acon degustazioni in area coperta. Feste per Sant’Antonio Abate domenica in molti centri della provincia: una delle ricorrenze più sentite nel mondo agricolo, col Santo protettore degli animali in processione tra bande musicali, fuochi pirotecnici, benedizione di animali, mezzi agricoli e automobili, distribuzione delle ciambelle benedette. Una tradizione che si ripete ovunque. Molte confraternite festeggiano il giorno della ricorrenza, il 17 gennaio ( da) altre la prima domenica successiva. A, la festa è domenica pomeriggio, con processione, musica e fuochi, mentre ala festa partirà la mattina con benedizione e offerta delle fave cotte in piazza San Valentino e, nel pomeriggio, processione, distribuzione ciambelle e musica bandistica.Al via ala trentanovesima edizione dei Cavalli Infiocchettati. La manifestazione storica più amata della città, organizzata dall’Associazione Porta d’Arce, è già partita, con una serie di eventi che accompagneranno i reatini fino alla storica sfilata in calendario domenica 27 gennaio dalle 14. Il primo evento è stato giovedì, con la messa in onore di Sant’Antonio Abate che si è celebrata alle 18 nella Basilica di Sant’Agostino. Mercoledì 23 gennaio alle 11, giornata dedicata ai diversamente abili al maneggio Cascina Boalecchia di Terria. Venerdì 25 gennaio alle 18 è in calendario un concerto della corale G.Rosati alla Chiesa di Sant’Eusanio, offerto dalla Loca Motiva. Sempre venerdì sarà inaugurata la Mostra d’arte alla Sala Mostre del Comune di Rieti, evento che proseguirà fino a domenica. Sabato 26 gennaio, dalle 11 alle 17, sarà organizzato il battesimo della Sella a Lungovelino Bellagamba, evento dedicato ai bambini che avranno la possibilità di salire a cavallo. Sempre il 26 gennaio è in calendario una delle grandi novità dell’edizione 2019: l’Associazione Porta d’Arce ha avviato una collaborazione con il Comitato Gemellaggi: in occasione dei Cavalli Infiocchettati si concretizzerà un nuovo rapporto di amicizia con i comuni di Vignola e Sant’Oreste nel nome di Jacopo Barozzi, meglio noto come il Vignola. Sabato e domenica prosimi sono previste visite guidate della città, dei palazzi storici e delle chiese.Si apre al teatro Manlio dila stagione teatrale 2019, nata dalla collaborazione tra il Comune di Magliano Sabina, Atcl (Associazione teatrale tra i Comuni del Lazio) e La Mirabilis Teatro societas. Una campagna abbonamenti iniziata il 17 dicembre scorso che ha portato il tutto esaurito, per la platea, in pochissimi giorni. La programmazione pensata per il Manlio, uno dei teatri più piccoli con i suoi 162 posti, propone ogni anno rappresentazioni di livello. Quest’anno gli spettacoli di prosa saranno sei in tutto, con protagonisti importanti e noti al pubblico. PRossimo appuntamento, domenica 27 gennaio, alle 18.30, con «Maria Class Master Class» di Terrence McNally con Masha Musi e Sarah Biacchi (soprano), Chiara Maione (soprano), Andrea Pucci (tenore), Diego Moccia (pianista). Un ricordo, tra prosa e musica, della divina Callas a quarant’anni dalla morte. In «Roger» di Umberto Marino con Emilio Solfrizzi, in scena domenica 24 febbraio alle 18.30, l’azione si svolge interamente in un campo da tennis, dove si sta giocando un’immaginaria e tragicomica partita tra un qualunque numero due e l’inarrivabile numero uno di tutti i tempi: Roger (Federer). E’ Emilio Solfrizzi a raccontare l’evento, alternando i personaggi del campione, dello sfidante e dell’arbitro in un’esilarante prova d’attore. Domenica 17 marzo, alle 18.30. il Manlio vedrà il ritorno sul suo palcoscenico di Paolo Triestino con lo spettacolo «Que sera» di Roberta Skerl, in anteprima per Magliano Sabina. Oltre a Triestino sul palcoscenico anche Edy Angelillo e Giancarlo Ratti. Domenica 20 marzo, alle 18.30, sarà la volta di «Pasticcieri» di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. L’ultimo appuntamento sarà sabato 27 aprile, alle 21, con «Eduardo’s Rock», spettacolo di Antonello Fassari e Gino Aurisio che saranno affiancati da Irma Ciaramella. I biglietti per i singoli spettacoli possono essere prenotati dal lunedì antecedente lo spettacolo stesso, chiamando il numero 320/3120850 (anche per informazioni). Costo degli abbonamenti: 35 euro intero, 30 euro ridotto (over 65 e studenti). Costo del biglietto: 12 euro.